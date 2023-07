¿Jacob Elordi y Joey King aún están en contacto? Aquí te contamos todo sobre su situación actual...

Dicen que el primer amor es el más intenso e involvidable de todos, pero lamentablemente —casi— siempre llega a su fin. Pudimos verlo con Joey King y Jacob Elordi, quienes protagonizaron las tres películas de The Kissing Booth; la primera de ellas en el 2018, la segunda en el 2020 y la tercera en el 2021. El papel de Jacob Elordi como Noah en esta franquicia significó su debut en pantalla y le abrió las puertas a Hollywood, por lo que actualmente participa en proyectos de gran renombre, como Euphoria y Priscilla.

El romance de Elle y Noah —King y Elordi en The Kissing Booth— traspasó la pantalla y terminaron protagonizando uno de los romances juveniles favoritos de la industria del entretenimiento. Sin embargo, a los fanáticos de las películas se les rompió el corazón al enterarse que Joey King y Jacob Elordi habían terminado su noviazgo. ¿Qué fue lo que pasó?

Así fue la despedida de soltera de Joey King; ¿cómo es su situación actual con Jacob Elordi?

El romance de Joey y Jacob se volvió uno de los más mediáticos en su momento, y fue la actriz quien explicó la razón detrás de esto: “Es emocionante para la gente saber que lo que vieron en pantalla era real”. Sin embargo, su relación no prosperó por toda la atención que recibían y a que su relación sentimental estaba constantemente bajo el ojo público, lo que terminó distanciándolos y generándoles problemas.

Actualmente, Joey King está comprometida con Steve Piet y recientemente compartió las fotografías de su despedida de soltera.

Pero ¿cuál es su situación actual con Jacob Elordi?

Todo parece indicar que la última vez que Joey King y Jacob Elordi estuvieron en contacto fue durante la filmación de The Kissing Booth 3. Tras el estreno de la película, el actor le dedicó un mensaje de despedida a su coprotagonista:

“Y una del inicio. Joey King. Gracias a todos”, escribió para despedirse de la franquicia, de su personaje y de su ex novia, Joey King. Desde entonces, King y Elordi no han vuelto a tener contacto (al menos no públicamente).