Shakira será la protagonista de la final de la Copa América

Esta mañana la CONMEBOL anunció que Shakira estará a cargo del show del medio tiempo de la final de la Copa América el próximo domingo…

Aunque la reina está temporalmente en Barranquilla debido a la urgencia médica que sufrió su padre, William Mebarak, hace un mes, Shakira debe regresar pronto a Estados Unidos donde se llevará a cabo la final de la Copa América y el show del medio tiempo está a su cargo.

En Cosmopolitan esperamos que no se trate de un mal presagio, pues la última vez que fue el rostro latino del futbol, Shakira terminó casada con Gerard Piqué y 12 años después resultó cuerneada por el catalán junto a Clara Chía Martí quienes no están soportando que la colombiana siga cosechando éxitos como si no hubiera detenido su carrera profesional para relacionarse con Piqué y tener dos hijos con él, Milán y Shasa.

No te pierdas el show del medio tiempo a cargo de Shakira

La cita para ver a Shakira y sus caderas adueñarse de la final es el próximo domingo 14 de julio desde el Hard Rock Stadium en Florida, Estados Unidos, en punto de las 18:00 hrs Ciudad de México.

Se prevé que el show tendrá una duración de 15 minutos por lo que la cantante podría sorprendernos con un popurrí de sus mejores clásicos de antología, o bien, nos dará una probadita de su próxima gira mundial: ‘Las mujeres ya no lloran’.

Cabe destacar que, aunque todavía no se sabe quienes serán los dos finalistas que se disputarán el trofeo de la Copa América la noche del domingo, cabe la posibilidad de que entre los dos primeros lugares se posicione Colombia lo cual haría del espectáculo un momento más emotivo para la empresaria colombiana.

Y aunque aún no conocemos a los finalistas, ya tenemos un pronóstico del setlist que cantará la reina colombiana durante el medio tiempo del partido: