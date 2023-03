Shakira manda un fuerte mensaje a Clara Chía y divide opiniones en redes

Clara-mente Shakira acaba de enviar una nueva indirecta a Clara Chía, la nueva novia de su ex pareja, Gerard Piqué. Y es que desde que se dio a conocer la infidelidad del ex jugador de futbol, la cantante colombiana no ha dudado en lanzar varios dardos a la joven española y Piqué a través de sus sencillos como Monotonía, Te Felicito, TQG y Music Session #53.

Sin embargo, el mensaje que acaba de enviar Shakira a Clara Chía es más que directo y no hay duda alguna de que va dirigido al nuevo interés romántico de Gerard Piqué.

Shakira manda un fuerte mensaje a Clara Chía y divide opiniones

Fue a través de Instagram que Shakira escribió en el caption de su nueva publicación el contundente mensaje: “Chiaoscuro”. Pero ¿qué quiso decir con esta palabra? En italiano este término significa “claroscuro”, y aunque hace referencia a una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes —en este caso Shakira aparece con la mitad de la cara ensombrecida y la otra iluminada—, es evidente que Shakira hace referencia al nombre de Clara Chía.

Mientras que muchos de sus seguidores aplaudieron su acción, otros más señalaron que ya le ha dedicado demasiada energía a la española:

“Yo no sé cómo la gente espera que ya ella esté completamente recuperada y feliz, eso toma tiempo, ha vivido una traición del hombre con el que creía que pasaría el resto de su vida, con el que compartió 12 años y encima es el padre de sus hijos. Ella está en el proceso de sanar, olvidar y perdonar pero eso no es de un día para otro. Ella realmente amaba a ese hombre”, se lee en uno de los comentarios.

“Señora le aconsejo que tome terapia y verá que se sentirá mejor. Es mejor no mencionar a la pareja de su exmarido. Sea feliz. Claramente es una indirecta….”, escribió otro usuario. “Ay Shak ya deja de rebajarte, supéralo amixxx”, añadió uno más.

Y tú, ¿qué opinas del nuevo mensaje que mandó Shakira a Clara Chía?