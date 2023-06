Shakira desvió un avión solo para darle un beso a Piqué

Shakira recordó uno de los gestos más románticos que tuvo con su ex pareja, Gerard Piqué

Shakira era muy feliz al lado de Gerard Piqué, o al menos eso sugieren las palabras que le dedicaba la colombiana a su ex pareja a través de las redes sociales. En la última publicación que le dedicó a Piqué, Shakira se dijo orgullosa de todo lo que logró en el ámbito futbolístico, además de que destacó sus cualidades como persona.

“Tus logros no tienen precedente alguno. (...) Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. (...) porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, fueron algunas de las últimas palabras que dedicó la intérprete de Monotonía al español.

Y es que durante su juicio por un supuesto fraude fiscal, Shakira reveló uno de los gestos más románticos que tuvo con Gerard Piqué, un detalle que demostró lo enamorada que estaba la artista de él.

Shakira confiesa que desvió un avión solo para darle un beso a Piqué

Dentro de sus declaraciones, Shakira recordó una de las cosas más románticas que ha hecho por amor: “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia [Tributaria] me lo habrá computado como un día en España”.

Si bien la colombiana no detalló si se trataba de un vuelo comecial o privado, los internautas no tardaron en tacharla de hipócrita por considerarse una celebridad comprometida con el medio ambiente. De acuerdo de acuerdo a diversos medios, las personas con mayor poder adquisitivo son las que más producen emisiones de ozono.

“Ayer que leía sobre el detalle de Shakira me acordé de la vez que ella se reunió con el Príncipe William para hablar del cambio climático. Yo la amo, pero ajá”, fue una de las crítias que recibió la colombiana.