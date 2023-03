‘Sex/Life’ es la serie sex positive más tóxica que he visto… hablemos sobre la segunda temporada

A las mujeres no se les puede culpar por buscar el mejor sexo de su vida, pero todo lo demás sí es cuestionable; esto y más en Sex/Life

No recuerdo haber visto una serie tan plagada de personajes tóxicos como ‘Sex/Life’. La tarde del 25 de junio de 2021 me eché la primera temporada de ocho episodios -eso que me tardé por regresar y pausar la legendaria escena de la regadera un par de veces- y lo que pensaba al término de cada capítulo era “esto no puede ponerse peor”. Me equivoqué. Más allá de imperfecciones propias de los seres humanos, el nivel de nocividad que manejaron los participantes de esta historia era irreal, pero bastante creíble. Me explico: Todas conocemos a distintos tóxicos y tóxicas, solo que Netflix se encargó de juntar a cuantos pudo en esta adaptación del libro 44 Chapters About Men de B.B. Easton. Por DAFNE RUIZ

Un breve recap de la toxicidad

Billie (Sarah Shahi) está casada con Cooper (Mike Vogel); prácticamente el hombre perfecto de no ser porque coge terrible… según su esposa. Lo que yo vi es que mas bien ella es insaciable (que no está mal), le gusta el hardcore. Por desgracia, su marido no maneja el mismo libido y es soso en la cama. Es más, es indiferente y no le importa en absoluto satisfacer a su pareja. Egoísmo puro. Después de que Cooper lee el diario de Billie, se dispone a ser más intrépido, más espontáneo, más… como el ex que la mamá de sus hijos todavía no olvida.

El ex, Brad (Adam Demos), es sin duda el tóxico máximo, un homenaje al fuck boy. Si alguien me humillara y destrozara como él lo hizo con Billie, no tendría una segunda oportunidad. O sea, tantito amor propio, de ese que tanto escasea. El problema es que Billie está enc*lada. No hay otra forma de decirlo. Se trata del chico malo que todas tuvimos que nos hizo ver nuestra suerte. La sensatez con la que Billie escoge a Cooper se desvanece conforme pasan los años, pues su apetito sexual se vuelve mucho más importante que el que te traten bien. Ajá. Lo mejor entonces es que busquemos al patán de 1.85m y 25 cm. de pene que es un dios en la cama.

¿Qué sería de la vida sin tu mejor amiga… que se acuesta con tu ex incluso sabiendo después que has pensado en él durante los últimos meses? Peor tantito, que esa amiga te recuerde que no te conviene, que no olvides cómo te pisoteó y que no vale la pena poner en riesgo tu matrimonio de cuento de hadas por una buena revolcada. Ese es el caso de Sasha (Margaret Odette), la bestie de Billie, quien se lo ha dado delicioso en varias ocasiones y que, en mi opinión, quiere tenerlo como su fuck buddy de cajón. Para rematar, ¿cómo olvidar cuando su vecina “amiga” Trina (Amber Goldfarb) decide darle un blow a Cooper en la fiesta swinger? Oficialmente el girl code está muerto, por lo menos en esta serie.

La segunda temporada y el tercero en discordia

Después de casi dos años, la segunda -última- temporada se estrena el próximo 2 de marzo y yo estoy más que lista, es más, muy emocionada. Luego de ver el tráiler sentí un gran gusto por cómo se le desmorona el mundo a Billie; literal quedándose como el perro de las dos tortas, sin husbot y sin amante. Por supuesto que ahora conocerá a otro hombre, mejor dicho semental porque ese es definitivamente su tipo: Majid (Darius Homayoun). El copy del post en Instagram que presenta al cast que se une a la toxicidad no puede ser más acertado. Este reza así: “Estoy viendo nuevas caras, estoy viendo nuevos abs…”.

Por si fuera poco, otro post señala que se avecina una temporada “más grande que nunca”. Dominando el tono de Sex/Life, es probable que haya un pun intended. O sea, cabe la posibilidad de que el pene de Spencer sea superior en tamaño al de Brad, rompiendo la regla de que el miembro va en proporción a la altura, pues Darius mide apenas 1.72m. lo que me lleva a pensar: “Billie, ¿cómo le vas a hacer? ¡Eso va a doler!”. Como si no bastara, otros dos hunks, Kam (Cleo Anthony) y Spencer (Dylan Bruce), nos deleitarán la pupila.

En caso de que todavía no hayas visto la temporada uno… ¿Qué esperas? Y en cuanto la acabes, aquí el tráiler de la dos para que vayas calentando motore

