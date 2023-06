Sex and the City cumple 25 años: Carrie Bradshaw era una sugar baby/gold digger en potencia

Por el 25 aniversario de ‘Sex and the City’ volví a ver toda la serie y este fue el nuevo descubrimieno que hice sobre Carrie Bradshaw

No sé cuántas veces he visto Sex and the City. En 2018 escribí para Vogue México sobre todas las razones equivocadas por las que aspirábamos a ser Carrie Bradshaw. Este año vi a una Carrie calculadora, más (pre)ocupada por conseguir la buena vida -siendo escritora la entiendo- que por encontrar el tan anhelado verdadero amor.

El combo sería lo ideal, por supuesto. Lo digo porque he estado en algunas situaciones o circunstancias similares a las de ella que parecen un romance perfecto, pero en realidad es , una seductora comodidad -porque es preferible que te consientan a estarte lamentando por la soledad-, una etapa de bon vivant difícil de resistir en la que no importa lo que tengas que aguantar. La rubia tenía muy claras sus prioridades así como su modo de operación. Entra Carrie “sugar baby/gold digger” Bradshaw a escena:

La girlfriend experience

¿Cómo olvidar su aventura con el arquitecto francés Gilles que le deja al día siguiente un sobre con mil dólares en efectivo? Ambos presentados por Amalita, una conocida que ejercía como sugar baby, escort, prostituta de clase alta (no se sabe con certeza), o como la protagonista prefiere llamarla: “International Party Girl”. Si bien Carrie pudo haber pecado de ingenua, la verdad es que no se necesita ser una genio para darte cuenta del círculo en el que su “amiga” se mueve.

Si tomamos en cuenta que cuando se reencontraron en la tienda de Dolce & Gabbana aceptó unos zapatos como regalo por parte del acompañante de Amalita, no hay mucho que defender. Su tarjeta declinada no iba a arruinar sus planes de estrenar un par. Y respecto al dinero que tanto se debatió en quedárselo, pudo haberlo donado a la caridad, pero por supuesto que no.

Money affairs

Los problemas económicos de Carrie son un tema que vemos durante toda la serie en menor o mayor medida. Su adicción por los zapatos la llevó casi a perder su departamento. Agotando todos sus recursos existentes, recurre a Big para pedirle un consejo o asesoría financiera… ¿Sabiendo que él iba a ofrecerle pagar el depósito -que no nos consta si luego le cobraría o no? Carrie podrá ser todo un desastre, sin embargo tonta no es.

Con el cheque en el bolso, su despistada moral de repente se manifiesta para hacerla reflexionar sobre si ese es el mejor camino para resolver el problema. ¿Revender sus zapatos de diseñador para conseguir un menor préstamo? JA-MÁS. Primero en la calle o presionar a sus amigas para que la ayuden que decirle adiós a sus Manolo.

Su historial romántico, de amistad… y profesional

El tipo de hombre de Carrie era totalmente pudiente, exitoso, de alto calibre, con nivel de reconocimiento/palancas: Mr. Big, el “famoso” Keith, el político Bill, el escritor Vaughn, el doctor Bradley (con una casa en The Hamptons), el editor Ben y el jugador Joe. Con excepción de Aidan, que presumía de humildad y sencillez (bra-vo), la mayoría de sus romances pasajeros y relaciones destacaba por el factor wow que podía ofrecerle. A los pobretones los tenía para una noche de copas, una noche loca o sencillamente la dinámica no funcionaba: caso Jack, que de autor publicado a bestseller hay mucha diferencia.

Como buena socialité conseguía estar presente en los mejores eventos e interactuar con la crema y nata de la Gran Manzana. Rota, con ofnis de impacto e inspirada en la actitud de Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany’s. Un networking fabuloso en el que tarde o temprano sabía que tendría que dar algo a cambio. El famoso intercambio de favores, sobre todo si son para personas influyentes o en posiciones de poder como Enid, su editora de Vogue. Por último, el cinismo bárbaro que nunca entendí: Después de que su amiga Susan-Sharon le obsequia una bufanda de cashmere, le pregunta si la puede devolver a la tienda.

C’est la vie

En la última temporada, el odioso novio de Carrie, Aleksandr Petrovsky, la invita a vivir con él en París. No se debe de preocupar por nada, ni siquiera por su departamento en Nueva York, pues él se ofrece a pagar la renta. Aunque ella le dice que “no puede permitirle hacer eso”, Aleksander la convence con un encantador “Tengo mucho dinero, lo que no tengo son dos Carrie Bradshaw”.

Al día siguiente, en el clásico desayuno con su squad, todas le cuestionan su decisión. “¿Pero qué te promete?”, pregunta Charlotte. Carrie responde: “El mundo”. ¿Quién podría resistirse a una propuesta así? Al diablo cómo te trata (de la patada) y que no tolere a tus amigos, que sea romántico aunque seco y arrogante. Se trató de una oportunidad que no se puede -ni pudo- dejar pasar.

Y ya ni hablar de lo que ocurre después en las dos películas; la búsqueda del hogar de sus sueños preguntándose “¿podremos pagarlo?” para luego presionarlo para casarse con el fin de que no quedara desamparada tras un posible divorcio y el viaje a Abu Dhabi cortesía de un cliente de Samantha -la verdad yo también aceptaría. Punto para Carrie. Tampoco de lo que ha pasado -y pasará- en And Just Like That. No queda duda de que de dinero no tiene que preocuparse después de lo heredado con la muerte de Big, ¿cierto?