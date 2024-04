Los Bridgerton: Cuál de los hermanos protagonizará la temporada 4

La tercera temporada de Los Bridgerton llegará a Netflix divida en dos partes, la primera el 16 de mayo y, un mes después, el 13 de junio, se estrenará la segunda.

Aunque los nuevos capítulos de Los Bridgerton todavía no han aterrizado en la plataforma, los seguidores de la serie ya han comenzado a especular sobre cuál será el hermano Bridgerton que protagonice la cuarta tempor

En una entrevista con TVInsider, la showrunner de la ficción, Jess Brownell, ha respondido a las teorías sobre qué historia de amor es la siguiente que relatará Los Bridgerton.

“Es una muy buena cuestión. Me lo has preguntado de una manera muy inteligente porque me acabas de preguntar sobre qué va a ir la cuarta temporada”, respondía la showrunner.

Quiénes protagonizarán la historia de romance en la temporada 4 de Los Bridgerton

“No te voy a responder, pero creo que pueden encontrar algunas pistas al final de la tercera temporada sobre hacia donde vamos a ir”, adelanta Brownell. “Así que sí, lo dejo ahí para que los seguidores vayan pensándolo, pero creo que hemos enseñado la ‘patita’ ya un poco”, finaliza la productora.

Y es que los fans de la serie llevan tiempo pidiendo la historia de Benedict, aunque tanto Francesca como Eloise son personajes potenciales para protagonizar la cuarta entrega de Los Bridgerton. Gracias a las declaraciones de Brownell, los seguidores de la ficción podrán hacerse una idea sobre la trama de la temporada 4. Además, la cronología de los libros frente a la de la serie puede dar alguna pista sobre este enigma.

La tercera temporada de la serie se centra en la historia de amor entre Penelope (Nicola Coughlan) y Colin (Luke Newton). Sin embargo, en los libros de Julia Quinn en los que se basa la ficción, esta trama pertenece a la cuarta novela. La tercera responde a la de Benedict (Luke Thompson) con Sophie Beckett, personaje que todavía no se ha presentado en la serie.

Por tanto, si la tercera temporada de Netflix incluye a Beckett, la cuarta podría contar finalmente el romance entre este personaje y el del joven Bridgerton. Pero, si por otro lado la ficción finalmente se salta de nuevo este arco, la temporada 4 se centraría en Eloise (Claudia Jessie) y su romance con Sir Phillip Crane (Chris Fulton).

Francesca (Hannah Dodd), otra de las hermanas que todavía no ha protagonizado la serie, tendrá un papel más relevante durante esta tercera temporada como ya se ha podido ver en el material promocional lanzado por Netflix. Esto podría suponer también un anticipo a la cuarta temporada, donde el personaje de Dodd tiene muchas papeletas a encabezar la trama principal.

Nueva sinopsis de la tercera temporada

La tercera temporada de Los Bridgerton ha presentado una nueva sinopsis sobre esta parte mientras llegan a Netflix los episodios que narran la historia de Penelope y Colin.

“Penelope arranca la tercera temporada preparada para finalmente olvidarse de Colin, su amor platónico desde hace tiempo. Sin embargo, eso no significa que ya no le quiera. Por el contrario, Penelope ha decidido que es hora de encontrar marido, preferiblemente uno que le de la libertad de continuar su doble vida como Lady Whistledown, alejada de las entrometidas miradas de su madre y hermanas. Con falta de confianza, los intentos de Penélope de encontrar un pretendiente fallan estrepitosamente.

Mientras, Colin ha regresado de sus viajes de verano con una nueva imagen y una seria arrogancia. Esto genera el rechazo de Penelope, que siempre ha sido una persona que le ha apreciado por como es, lo que le apena. Dispuesto a recuperar la amistad, Colin se ofrece como mentor de Penelope para trabajar en su autoestima y ayudarle a encontrar un marido en esta temporada.

Pero cuando sus lecciones empiezan a funcionar demasiado bien, Colin comienza a preguntarse si sus sentimientos por Penelope son simplemente de amistad. Otro asunto complicado para ella es su distanciamento con Eloise, que ha encontrado un nuevo amigo en un lugar poco adecuado mientras la presencia de Penelope crece rápidamente, haciendo más complicada la tarea de guardar en secreto su later ego de Lady Whistledown”.

Por Europa Press