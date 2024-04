Sabrina Carpenter: su mejor consejo sexual, lo que busca en una pareja y más

Aquí está la prueba, en forma de una entrevista de portada que abarca todo, desde salir de gira con Taylor Swift hasta aprovechar la ambición salvaje, por qué ama su trasero y lo que busca en una pareja.

Perdóname por comenzar esta historia con una nota tan profundamente cursi, pero no hay otra forma de decirlo: cuando Sabrina Carpenter y yo nos separamos después de un desayuno de dos horas en Sant Ambroeus en el West Village de Nueva York, ella partiendo en un auto negro con un gran bucket hat peludo con estampado de leopardo, mi primer pensamiento es que opera con la consciente conciencia de sí misma de alguien que ha estado aquí antes. No es suficiente llamar a la joven de 24 años “madura” o un “alma vieja”, aunque ambas cosas son ciertas, malditas sean las minifaldas y las botas con plataforma.

Es más bien que camina por el mundo ya encarnando algunas de las lecciones que a muchos de nosotros nos lleva décadas o incluso toda la vida aprender: cómo confiar en su instinto, nunca tomarse a sí misma demasiado en serio (mientras sigue trabajando muy duro), y la magia de mantenerse presente en el momento. Luego está esta idea, que soltó entre bocados de pan tostado: “Siento que tengo una relación muy, muy fuerte con el universo y ni siquiera de una manera astrológica o espiritual. Creo que siempre he sido muy buena para saber las cosas que quiero hacer y que puedo hacerlas realidad.” Te alejas de una conversación con Sabrina pensando: Diablos, ella realmente lo tiene todo resuelto.

Y menos mal que lo hace, porque con el tipo de año que ha tenido, incluido el sueño de abrir un concierto de una de sus ídolos-de-toda-la-vida-convertida-en-amiga, Taylor Swift, en una gira que se ha convertido en un momento culturalmente definitorio de una generación, sería demasiado fácil perder el contacto con tu sentido de la realidad.

Por Madeleine Frank Reeves

Fotos: Brendan Wixted

Tacones: Maison Ernest

Collar: Tiffany & Co. Brendan Wixted

Me complace informarte que tu gran crush con Sabrina Carpenter está completamente justificado

Por supuesto, Sabrina tiene más de una década de experiencia navegando una carrera en el spotlight, habiendo conseguido su primer papel a los 11 años en La Ley y el Orden: SVU de NBC y luego, en una sucesión casi rápida, protagonizando Girl Meets World de Disney y Work It de Netflix, lanzando cinco álbumes con su sonido pop femenino adictivo y extremadamente estratificado y letras demasiado relacionadas con las relaciones, recorriendo el mundo y construyendo un seguimiento de Instagram que cuenta con 33 millones de fanáticos. Y la cosa es que parece estar divirtiéndose con todo. Prueba A: La forma en que escribe a medida y canta a viva voz nuevos finales deliciosamente picantes para su exitosa canción “Nonsense” durante el Eras Tour (y también durante su Emails I Can’t Send Tour), modificados específicamente para cualquier ciudad en la que se encuentre actuando.

Mientras tanto, no muy diferente de la mega estrella para la que ha estado abriendo, partes de su vida personal se desarrollan para el consumo público a través de un bucle autoalimentado de letras, chismes, titulares y luego letras de nuevo, enviando a los fans al modo detective mientras cantan cada verso. La última ronda de titulares, en caso de que de alguna manera los hayas pasado por alto, se refiere a un cierto pretendiente rumoreado que rompió internet.

A lo largo de nuestra sincera plática de corazón a corazón, entramos en todo eso. Pero primero, tuve que señalar algo que ella había dicho...

A finales del año pasado, en tu discurso de aceptación para el Premio a la Artista Emergente de Hitmakers de Variety, mencionaste cómo tu mamá solía hacer referencia a la historia de la tortuga y la liebre cuando eras niña y cómo te ayudó a sentirte cómoda con “la mentalidad de un ascenso lento”. Al principio pensé, Oh, me identifico totalmente con eso. Y luego pensé, Pero espera. Ella tiene 24 años. Consiguió su primer trabajo como actriz a los 11. Tuvo este papel importante a los 15. Me hizo pensar en las formas en que las mujeres ambiciosas seguimos moviendo los postes de gol para nosotras mismas.

Estaba realmente nerviosa cuando di ese discurso, siendo muy franca. Ese premio fue un gran honor, pero fue uno de los primeros discursos que he dado, en esta habitación llena de todas estas personas que admiro.

Era una niña cuando vi que Miley Cyrus tenía 16 años y estaba de gira por arenas. Y entonces mi mente pensó, A los 16, estarás de gira por arenas. Y cuando eso no sucedió, pensé, “Oh”. Creo que si realmente miras cuánto tiempo llevo cantando y actuando, es mucho tiempo en comparación con la gratificación instantánea que algunas personas tienen. Nunca tuve esa cosa instantánea, lo cual ahora me siento muy afortunada porque tengo mucha experiencia. Incluso si estoy a años luz por delante, preferiría sentir que estoy detrás y tener la ambición de pensar, Oh, siempre puedo trabajar un poco más duro. Siempre puedo intentar algo nuevo. Hay cosas que aún no he hecho y que realmente quiero hacer.

Abrigo y botas: Mugler

Aretes y collar: Cartier Brendan Wixted

¿Qué tipos de cosas?

Bueno, me siento tan agradecida de haber podido estar en una gira con un álbum que realmente me importa durante casi dos años y de que mis fans le hayan dado una vida más larga de lo que nunca podría haber pedido. Puse dos años y medio en hacer este álbum, y es una sensación de mierda cuando pones tanto tiempo en algo y la gente quiere algo nuevo en dos meses. Así que estoy tratando de realmente disfrutar de esta experiencia antes de pasar a lo siguiente... pero he estado trabajando en lo siguiente desde hace un tiempo. Empiezo a sentir que he superado las canciones que estoy cantando, lo cual siempre es una sensación emocionante porque creo que eso significa que el próximo capítulo está a la vuelta de la esquina.

¿Se ve el próximo capítulo más como música o un regreso a la actuación o...?

Cuando voy al cine, me pongo realmente celosa de la gente en las películas. Estoy como, “Oh, quiero estar en una película”. Y luego voy a conciertos y me pongo celosa de la gente en el escenario. Estoy como, “Oh, quiero estar en el escenario”. Creo que eso es una buena señal. Lo más difícil para mí a veces es detenerme y tomar un momento para reconocer cuánto crecí en el último año. No pensé que los 24 iban a ser especiales en absoluto. Cuando cumplí 24 años, estaba como, "¿Para qué está hecho este año?”. Porque los 21 siempre son muy pronunciados, los 25 siempre son muy pronunciados. Pero las edades intermedias, uff. Incluso con las canciones, está “A nadie le gustas cuando tienes 23". Pero nada sobre los 24.

Entonces, ¿los 24 han sido diferentes a lo que esperabas?

Todavía te sientes muy joven, todavía puedes usar faldas muy cortas, pero también te sientes más perspicaz y tienes un poco más de conocimiento y experiencia. Eres mejor para saber a qué personas quieres invitar a tu vida, mientras que antes eres amable con todo el mundo y quieres ser amigo de todos. Creo que eso es lo que me ha pasado en el último año y medio. En lugar de estar como, "¿La gente me quiere?”, es “Oh, ¿realmente te quiero a ti?”. No de una manera mala, pero en un sentido de, ¿quiero esta energía a mi alrededor todo el tiempo? ¿Es alguien que añade a mi vida?

Vestido: Tory Burch

Tacones: Paris Texas

Collar: Cartier

Aretes: Ippolita Brendan Wixted

¿Cuáles son esas cosas que buscas para determinar si alguien es aditivo para tu vida?

Personas que me estimulan y no solo están de acuerdo con todo lo que digo. Y personas que son divertidas. Cuando conozco a personas que se sienten muy genuinas y puras, espero mantenerlas en mi vida. Porque esa es la única forma en que voy a seguir estando cerca del suelo en cualquier capacidad. Pero también, parte del aprendizaje es mantener a las personas equivocadas en tu vida por un período de tiempo. He aprendido esa lección de la manera difícil un par de veces, seguro.

Háblame sobre el día a día de la vida en la carretera con Taylor Swift para el Eras Tour.

Lo que ha sido tan divertido de este tour es poder presentarme en lugares donde no he estado antes. Tengo bastante jetlag porque estamos por todo el mundo. Así que dormir es súper importante. Lo más difícil es apagar tu cerebro y conseguir que todo se calme. Pero estoy agradecida por mi incapacidad para apagar mi cerebro a veces porque es cuando se me ocurren ideas. Me siento creativa. Me siento emocionada. Después de un show, pienso mucho en qué quiero hacer diferente la próxima vez y qué quiero hacer con mi propio show dentro de dos años.

Hice dos etapas del Emails I Can’t Send Tour, y eso fue increíble, pero fue un horario mucho más riguroso. Me siento tan genuinamente afortunada en el Eras Tour porque puedo hacer un set con el que me siento súper cómoda, y luego puedo ver a una de las mejores intérpretes todas las noches. Mi cosa favorita siempre ha sido ver a personas que se ven tan cómodas en sus cuerpos en el escenario, como Madonna y Britney y Prince. A veces, cuando no tienes un espejo delante de ti y no puedes ver cómo te ves realmente, mucho del aprendizaje viene de ver un video y pensar, “Oh, pensé que estaba dando más de lo que realmente estaba dando”. Y ha sido una orden muy alta estar en un escenario tan grande porque, y esto ni siquiera suena a “mírame, yo soy la víctima”, como cuando las chicas dicen “soy tan pequeña, no puedo alcanzar el estante de arriba”, literalmente mido un metro y medio de altura. Así que a veces cuando estoy en ese escenario, se siente tan enorme que tengo que ser más grande que la vida de alguna manera.

Casi se siente como un espectáculo de Broadway porque todo está tan sincronizado, pero al mismo tiempo se siente tan en el momento. Eso es un arte. Es realmente difícil de enseñar. Es realmente difícil de aprender. Y me siento tan afortunada de poder ver a Taylor actuar cada vez. Me hace querer hacer una gira por el mundo de nuevo, lo cual es una buena sensación.

Parece que estás realmente energizada y emocionada por lo que estás haciendo, puedo imaginar que si no lo estuvieras, correrías el riesgo de agotarte.

Sí. Estaría fumando una pipa al día. Sería difícil. No, todavía estoy muy enamorada de ello. Creo que ese es el objetivo, seguir enamorándose de lo que haces todo el tiempo de nuevas maneras. Con esta industria, si te enfocas en las cosas equivocadas, puede ser fácil no sentirte de esa manera. Si te enfocas en las cosas que te emocionan y las cosas que te traen esa inspiración, esa alegría, es una experiencia más ligera.

Top y shorts, Poster Girl.

Collar y aretes, Tiffany & Co.

Anillo (dedo índice), Ippolita.

Anillo (dedo medio), Maison Raksha.

Bolso, Louis Vuitton. Brendan Wixted

¿Cuáles serían las cosas “equivocadas” en las que enfocarse?

Cualquier cosa que te haga cuestionar tus propios sentimientos innatos e ideas y emociones. Lees todas estas entrevistas con artistas en el pasado donde el trabajo por el que fueron más criticados o el trabajo del que tenían más miedo era lo que les parecía más honesto. Y siempre trato de tener eso en cuenta, de no tomar demasiado en serio lo que dicen otras personas.

Teniendo en cuenta que estás en un ciclo de retroalimentación mucho más constante que las generaciones anteriores, tienes que ser particularmente intencional acerca de dar un paso atrás y saber qué ruido ahogar.

Correcto. Tienes que ser exigente, proteger tu energía, como dicen. Porque todos tienen la capacidad de decir lo que quieran. Y tú piensas, ¿tienes un título en algo? La gente comenta todo el tiempo, sonando como instructores vocales hablando de técnica, y luego vas a su perfil y están literalmente trabajando en GameStop. Y por cierto, no quiero ofender a nadie que trabaje en GameStop porque amo GameStop. Pero solo lo digo en el sentido de que la gente estará haciendo algo tan diferente en sus vidas y tendrán opiniones sobre cosas en las que no son expertos.

Saber qué tomar realmente en serio siempre va a ser difícil, pero especialmente, creo, a esta edad. Es bueno tener amigos en la industria en los que sientas que puedes confiar. Necesitas tener personas que hayan pasado por cosas similares y puedan ser un amigo normal y simplemente tengan este trabajo también.

¿Cuáles son algunas de las formas en que te apoyas en esos amigos?

Va desde cosas como, ¿puedes venir al ginecólogo conmigo? Y también, ¿puedes escuchar esta canción y decirme si debería ir en mi álbum? Me siento muy afortunada de tener amigos a los que puedo preguntarles esas cosas porque tener este trabajo puede sentirse muy solitario y extraño porque no puedes apagarlo. Genuinamente, he estado en situaciones donde voy a algún tipo de cita médica, y me hacen preguntas mientras me están revisando, y no sé cómo responder.

Uno de mis mejores amigos me ha enseñado el arte de observar a la gente. Es muy fácil estar tan centrado y enfocado en tus propias cosas que te pierdes las cosas divertidas que alguien está haciendo junto a ti o en la calle. Cuando miro más allá de mi burbuja, termina inspirando muchas letras e ideas de canciones.

Siento que las personas más interesantes tienen una verdadera curiosidad por la condición humana y quieren aprender de las personas que los rodean y plasmar eso en su arte. Se trata de intentar dar sentido a los hilos que nos unen a todos, qué experiencias compartidas tenemos.

En tu tiempo libre, cuando sales y socializas, ¿sientes que puedes conectar con la gente aquí en Nueva York? Porque al principio, lo pasé realmente mal. Pero ahora, he hecho tantos amigos en Nueva York, como en diferentes restaurantes o personas que trabajan en tiendas o dueños de tiendas. Estoy tan interesada en la gente aquí porque siento que siempre tienen algunas historias locas que realmente me inspiran. Me pregunto si tú también sientes eso aquí .

Vestido, Schiavoni.

Bra, Fleur du Mal.

Anillo, Cartier. Brendan Wixted

Absolutamente. Hay tantas personas fascinantes y profundamente ambiciosas.

Muchos innovadores hambrientos. Conocer a otras personas que también están como, “Oh, realmente quiero hacer esto, y realmente quiero hacer esto” y que realmente están dando los pasos para hacerlo siempre me hace querer hacer más. Y la única forma en que el mundo sigue avanzando es si seguimos creando cosas, si seguimos cambiando a través de nuevas ideas y conversaciones. Eso suena tan dramático. Pero cada vez que conoces a alguien aleatorio, nunca es aleatorio. Es por alguna razón. Se supone que debes aprender algo. He tenido tantos desconocidos en Nueva York que me han contado cosas que pondré en mi lápida.

¿Tienes estas conversaciones con personas que saben quién eres, que son fans, o...

La mayoría de esas conversaciones son con un hombre o una mujer mayor que no tiene idea de quién soy o qué hago. Y por alguna razón, estamos en el mismo lugar al mismo tiempo y podemos profundizar en las cosas. Dirán algo como, “Estuve vivo durante la Gran Guerra, y puedo contarte sobre mi aventura amorosa”. Es tan interesante. Definitivamente tengo arrepentimientos por no hacer suficientes preguntas a mis abuelos. Así que ahora trato de tener esas conversaciones mucho más y ver qué puedo aprender de otras personas.

Entiendo cómo te acercas a las amistades y a conocer gente nueva. ¿Podemos hablar sobre cómo te acercas a las citas? Mientras te cubres la cara para ocultarte.

Gran parte de eso, para mí, ha sido el destino. Sé que eso es muy amplio, pero no lo busco activamente. Las relaciones en las que realmente quiero poner mi energía tienen que ser tan interesantes o estimulantes porque me alejan de las otras cosas que amo. Así que sí, es divertido y es un lío. Creo que todavía estoy en este lugar donde realmente estoy disfrutando de la novedad de todo esto.

¿Usas aplicaciones?

No. Tengo una aplicación, y generalmente nunca la abro. Pero habría momentos en los que simplemente quería ver que otras personas existen. Sé que suena raro. Porque cuando estás de gira durante mucho tiempo, estás como, oh Dios mío, no hay nadie alrededor.

Solo decenas de miles de chicas gritando.

Sí. Son chicas gritando o son personas con las que trabajas. Así que cuando era mucho más joven, estaba como, “Tal vez debería conseguir una aplicación para ver si hay seres humanos”. Pero nunca, nunca, nunca, nunca he tenido una cita a través de una aplicación. Siempre ha sido por destino y por casualidad, personas que conozco o personas con las que me conecto a través de amigos y cosas así.

Brendan Wixted

Imagino que tu experiencia es muy diferente a la del promedio de un/a joven de 24 años.

No sé. ¿Qué es un/a joven de 24 años promedio? ¿Cuál fue tu experiencia de citas cuando tenías 24 años?

Soy un terrible ejemplo. Mi esposo y yo comenzamos a salir en la universidad. Tenía 23 años cuando nos comprometimos, lo cual es increíble pensar ahora en mis 30.

Oh Dios mío, eres una de esas personas. Mi mejor amiga acaba de casarse y tiene mi edad.

¿Te cae bien el chico?

Oh, lo amo. Es increíble. Solo me hizo sentir como si estuviera tan atrasada o algo así. Y luego me di cuenta, no, no, no, ella está adelante.

Todo el mundo está en su propio tiempo. Tengo amigos que han pasado por divorcios en sus 20.

Me encanta cómo hemos normalizado eso. Porque eso me hace sentir mucho menos asustada cuando se trata de citas en general. Cuando era más joven, lo único en lo que siempre pensaba era, ¿por qué saldría con esta persona si no me veo casándome con ella? Simplemente ni siquiera le pondría energía. Pero ahora tengo una mentalidad de que hay relaciones que están destinadas a estar en tu vida, incluso si es solo por un par de semanas.

Y aprendes algo de todo el mundo. Por supuesto, en tu caso, puedes convertirte sin saberlo en el tema de un frenesí mediático basado incluso en las relaciones más breves.

Realmente no soy consciente de eso hasta que tengo a alguien desconocido al que no le dije “Oh, estoy saliendo con esta persona” que me dice: “Oh, estás saliendo con esta persona”. Es una cosa extraña y es tan chistoso porque podría ser alguien con quien hablé tres veces, y ni siquiera he decidido si me gustan. Pero es como, si estás a un metro de distancia de ellos, entonces están juntos.

Y luego tu ginecólogo va a preguntar, “Entonces, ¿es por esto que necesitas anticonceptivos?”

Exactamente. Te lo van a preguntar cuando abras las piernas. Esa es la parte más extraña. Desearía que más personas supieran que hay matices, en lugar de tomar todo en internet como un hecho. Saben en sus propias vidas que pueden estar enviando mensajes a alguien pero no están en una relación. Pero por alguna razón, es muy blanco y negro cuando se trata de internet y la forma en que se retrata a las personas en internet. Tengo que reírme de eso, aunque a veces leo algunas cosas divertidas, pero casi siento como si estuviera leyendo sobre otra persona.

¿Tienes un tipo en general?

Contrario a la opinión popular, no creo tener un tipo. Pero a internet le encanta simplemente poner fotos uno al lado del otro de hombres que tienen el mismo color de pelo. Me siento muy atraída por muchas de las cosas que busco en amigos, porque quiero estar con alguien que vaya a ser uno de mis mejores amigos. Así que mucho de esto tiene que ver con la energía, el humor y ser genuino. Diré que siempre he conectado más con personas que están realmente en contacto con sus emociones. Quiero decir, hasta ahora ninguna de esas relaciones ha funcionado. A veces pienso que estaría mejor con un mimo.

Abrigo, bra y shorts, Stella

McCartney. Botas, Prota

Fiori. Collar y anillo, Marlo

Laz. Aretes, Ippolita. Brendan Wixted

Tú estás como, “Solo llenaré los espacios en blanco”. También imagino que las personas en una industria creativa pueden estar particularmente en contacto con sus emociones.

Sí. Lo chistoso es que las relaciones de las que la gente sabe que he tenido obviamente son con personas en este ámbito, pero no saben sobre las que no lo son. Simplemente no sé si las aplicaciones van a ser algo que tenga sentido para mí porque me encanta conocer gente en persona y me encanta conocer a alguien a través de la conversación. Me encanta hablar tanto. Puedes notarlo. Estás como, “Lo sé".

La entrevistada perfecta. Es genial que no te estés sujetando a algún estándar o reloj social en cuanto a dónde deberías estar, especialmente cuando estás en un momento tan emocionante en tu vida con tantas cosas maravillosas sucediendo.

Quiero decir, no todos podemos comprometernos a los 23. Santo cielo. Aunque es increíble. A veces pienso en eso. Obviamente, sería encantador saber que tengo a mi persona. Siempre pienso en la entrevista de Cher cuando dice, “No necesito a un hombre rico, mamá. Soy un hombre rico”. No sé si es necesariamente tan simple como eso, pero ya sea que esté sola o con alguien, siempre pienso, “Debería estar aquí en este momento”. Así que simplemente trato de pensarlo de esa manera. Siento que la vida trabajará muy duro para darte claridad y comprensión en una sección de tu vida sobre otra. Así que a veces, cuando estoy trabajando, todo se siente súper alineado y tiene sentido, y es cuando tal vez mi vida personal no se siente tan clara y luego viceversa.

Okay, así que en toda tu vida personal y tus logros profesionales, de los cuales hay muchos, ¿cuáles son algunas de las cosas que más te gustan de ti misma?

Me encanta esta pregunta. Creo que el hecho de que realmente me gusta encontrar el humor y la alegría en las cosas, incluso si se sienten muy oscuras y pesadas. Eso me ha salvado muchas veces. Uy, responder a esto es complicado. Porque estás como, ¿voy a decir mi pelo? Siempre me ha encantado la manera en que me importan mis amigos. Cuando amo a las personas, simplemente me importan mucho y quiero que se sientan amadas y vistas. Y luego, tercero, diría que me gusta mi trasero. Haré sentadillas hasta el día que muera.

Okay, siendo que esto es Cosmo — y que tú le diste al mundo la música navideña más cachonda de todos los tiempos — tengo que preguntar: ¿Alguna vez has usado algún consejo sexual de Cosmo? ¿Y tienes algún consejo sexual para nuestros lectores?

Nadie me ha hecho esta pregunta. Me siento muy honrada . Honestamente, esto suena raro decirlo, pero cuando estaba en mi adolescencia temprana, leía los consejos sexuales de Cosmo. Jesús. Consejos sexuales, siento que... [En este momento, dos meseros parecen empezar a acercarse a nuestra mesa, y ella se detiene.] Permíteme llevarlos también a la mesa para que lo sepan.

Okay, si pudieran ponerse de pie en el banco aquí...

Sí, exactamente. Con un megáfono. Esto es tan chistoso. Siento que es tan diferente para todo el mundo. Quiero decir, al final del día, mi enfoque ahora mismo es, hagas lo que hagas, no te quedes embarazada. Así que ese es mi consejo sexual. Sé inteligente. Usa protección.

También es chistoso escribir las letras outros de las canciones porque siento que he aprendido mucho más sobre sexualidad a través de escribirlas de lo que la gente piensa. Creo que la gente piensa que estoy simplemente obscenamente caliente, cuando en realidad, escribir viene de la capacidad de no tener miedo de tu sexualidad en lugar de simplemente no poder contenerla.

Pero, de manera real, mi consejo es: Haz lo que te haga sentir más cómoda. Puedes tener curiosidad y hacer preguntas, pero mucho de eso va a ser simplemente aprender sobre ti misma. Así que haz lo que te haga sentir más cómoda y segura. Respuesta aburrida.

Pero tan importante. Gracias por complacerme con eso.

Por supuesto. Siento que ahora voy a subir al coche y pensar, “Tenía consejos sexuales mucho mejores”.

Styling: Cassie Anderson

Makeup: Carolina Gonzales @ A-Frame Agency

Pelo: Danielle Priano @ Kalpana

Manicure: Naomi Yasuda @ Forward Artists

Diseño de set: Stockton Hall @ Atelier Management

Locación: Virgin Hotels New York City

Traducción: Ximena Barrera