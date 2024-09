Selena Gomez revela cuándo adoptará a su primer hijo

Selena Gomez se sinceró sobre la maternidad y habló sobre los métodos a los que recurriría para convertirse en madre

Selena Gomez es una de las celebridades más reconocidas y exitosas alrededor del mundo. Su fama comenzó en Disney Channel cuando era muy pequeña, pero poco a poco se fue abriendo paso en Hollywood hasta trabajar de la mano con los directores y actores más emblemáticos de la industria del entretenimiento. Además, Selena también logró triunfar como cantante; con éxitos como Lose You To Love Me, Hands To Myself, Ice Cream, Wolves y más, Gomez es una de las figuras más populares en la industria musical actualmente.

Sin embargo, la artista también ha atravesado por múltiples altibajos relacionados con su salud. Selena padece lupus, por lo que debido a las consecuencias de esta enfermedad autoinmune, en el 2017 tuvo que someterse a un trasplante de riñón, además de que posteriormente le detectaron bipolaridad. Para tratar ambas enfermedades, la actriz debe de tomar una serie de medicamentos que terminaron rompiendo con uno de sus más grandes sueños: convertirse en madre.

La razón por la que Selena Gomez no podrá tener hijos

En una reciente entrevista, Selena Gomez se sinceró con respecto a la maternidad y reveló que no podrá tener hijos, pues los medicamentos que toma para tratar su salud mental podrían resultar mortales tanto para ella como para el bebé en caso de que se embarazara.

“Nunca antes he contado esto, pero desafortunadamente no puedo tener hijos propios. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en riesgo mi vida y la del bebé. Es algo por lo que durante un tiempo he tenido que pasar mi propio duelo”, reveló Gomez para Vanity Fair. Sin embargo, la artista no pierde la esperanza de convertirse en madre mediante otros métodos.

“No es necesariamente del modo en el que me lo había imaginado. Pensé que pasaría del mismo modo que le pasa a cualquiera. Pero ya estoy en un punto mucho mejor con todo eso. Veo como una bendición que haya gente maravillosa que se preste a hacer surrogación o adopción, y ambas son enormes posibilidades para mí. Me hace estar realmente agradecida por las salidas que hay para la gente que se muere por ser madre. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese camino, porque será un poco distinto. Pero al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi hijo”, agregó, y es que anteriormente confesó a la revista TIME que cuando cumpliera 35 años de edad, comenzaría el proceso para adoptar un bebé.