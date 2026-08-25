Todo lo que debes saber sobre la secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días

Fue a principios de la década de los 2000 cuando se estrenó una de las chick flicks más exitosas de los últimos tiempos: Cómo perder a un hombre en 10 días. Protagonizada por Kate Hudson como Andie Anderson y Matthew McConaughey como Ben Barry, la trama sigue a una periodista y a un publicista que se usan mutuamente por motivos laborales, pero terminan enamorándose irremediablemente en el proceso. Ahora, Más de 20 años después del estreno de esta comedia romántica, se acaba de anunciar que tendrá una secuela a cargo de Paramount. ¿Qué sabemos hasta el momento?

Todo lo que sabemos sobre la secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días

¿Quiénes regresan al elenco?

Hasta el momento no se ha confirmado qué actores formarán parte del cast de la secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días, pero, el objetivo principal de Paramount es que Kate Hudson y Matthew McConaughey retomen sus papeles como Andie y Ben y continúen la historia de amor con la que conquistaron la pantalla en el 2003. En la primera película, también se contó con la participación de Kathryn Hahn, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michelle, Shalom Harlow, y más.

¿Quién estará a cargo de la producción?

Además de posiblemente regresar como Andie Anderson, Kate Hudson está confirmada para ser la productora ejecutiva del proyecto junto con Stacey Sher a través de la compañía Shiny Penny Productions. Por su parte, el equipo creativo y el director de la película aún no han sido revelados.

¿De qué tratará Cómo perder a un hombre en 10 días?

La trama del proyecto aún no ha sido revelada porque continúa en desarrollo y Paramount no ha dado detalles de lo que pasará entre Andie y Ben en esta nueva entrega.

¿Cuándo se estrenará?

Debido a que el proyecto acaba de ser confirmado y aún se encuentra en pleno desarrollo, la fecha de estreno se desconoce y no ha sido programada, pues aún están en la búsqueda de un guionista para el proyecto.