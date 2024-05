Se viraliza la reacción de Lucerito Mijares ante el recibimiento del público en su obra “El Mago”

Mira cómo reaccionó Lucerito Mijares ante los gritos, aplausos y ovaciones por parte del público mexicano

Recientemente, Lucerito Mijares habló con Cosmopolitan México sobre su participación en la obra de teatro “El Mago” —una versión remasterizada del clásico que originalmente fue interpretado por Michael Jackson y Diana Ross en 1975— en la que interpreta a Dorothy.

“Interpretar a Dorothy en esta obra me tiene muy emocionada, ha sido un papel superimportante para mí. Tengo la responsabilidad de darle vida a Dorothy a mi manera. Estoy muy agradecida con todo el público porque ha reaccionado de una manera increíble”, reveló la hija de Lucero y Mijares, quien dijo que tras concluir su participación en esta obra, quiere dedicarse al mundo de la música, del arte, los musicales: “Quiero cantar, bailar y actuar, me fascina. Me encantaría hacer una película o quizá hacer una novela. Quiero seguir en el arte, que es lo que más me gusta en la vida”.

A pesar del éxito que está teniendo Lucerito en el mundo musical y teatral, la joven ha sido víctima de comentarios ofensivos por parte no solo del público, sino también de algunas celebridades, como Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres.

“La verdad es que la crítica mala y lo ajeno me da igual y no me molesta. Sin embargo, claro que cuando tienen un grado de ofensa sí me llega a afectar. Pero, ante todo, la verdad es que lo ajeno y lo que quieran criticar, adelante, y si lo que quieren es hacerme enojar y generar polémica, conmigo no lo van a lograr”, reveló Lucerito a la revista Caras.

Se viraliza la reacción de Lucerito ante el recibimiento del público en su obra “El Mago”

A pesar de la polémica en la que ha estado envuelta Lucero Mijares, la cantante ha sido muy bien recibida por el público mexicano y por sus fanáticos, que siempre la apoyan y la alentan a seguir adelante. La joven se volvió viral en redes sociales debido a su reacción tras recibir ovaciones del público de ‘El Mago’.

¡Mira el emocionante momento!

Ok pero la gente ovacionando a Lucerito cuando salió a tomarse fotos? 😍 Se me puso la piel súper chinita, amo ver cómo ella ya se ganó el corazón de todo México 🙂‍↕️🩵 pic.twitter.com/x5Occ7x8Zm — Mariana 🌺 (@marianahc___) May 19, 2024

Jajaja creo que a Lucerito le sorprendió un poquito la reacción del público hoy, es que estuvo brutal! Le aplaudían, gritaban y chiflaban un buen! Se merece eso y mucho más!!! 🩵 pic.twitter.com/96t5EEsrBp — Mariana 🌺 (@marianahc___) May 19, 2024