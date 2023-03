Quién es quién en el reparto de Scream 6 y dónde los hemos visto antes

Grandes promesas de Hollywood y viejos conocidos de Woodsboro llenan el reparto de Scream 6, la película que promete aterrar a la cartelera.

El peligroso asesino Ghostface está listo para atacar de nuevo. Después de solo un año de ausencia, la exitosa saga de Scream vuelve a las pantallas con todos los elementos que encantaron a los fans del terror. Sin embargo, esta sexta entrega será diferente a las anteriores debido a la partida de Neve Campbell, protagonista de la pentalogía original. Por suerte, Scream 6 podrá lidiar con la ausencia de «Sidney Prescott» gracias a su reparto, conformado por algunos de los actores más hot de Hollywood en este momento y leyendas que regresan para detener los sangrientos planes del asesino de la máscara blanca una vez más.

¿De qué trata Scream 6?

Después de sobrevivir a los asesinatos de Ghostface, las hermanas «Sam» (Melissa Barrera) y «Tara Carpenter» (Jenna Ortega) deciden iniciar una nueva vida, lejos de Woodsboro y su legado sangriento.

Desafortunadamente, las Carpenter y sus amigos «Mindy» (Jasmin Savoy Brown) y «Chad» (Mason Gooding) rápidamente descubrirán que ni siquiera haberse mudado a Nueva York impedirá que otro asesino bajo la túnica y máscara de Ghostface amenace sus vidas.

Perseguidas por las calles de la Gran Manzana, «Sam» y «Tara» tendrán que hacer todo lo posible por evitar su mortal destino. Aunque para ello, atraigan al ojo del criminal del grito a dos de sus sobrevivientes más famosas: la reportera «Gale Weathers» (Courteney Cox) y «Kirby Reed» (Hayden Panettiere).

Scream 6: actores del reparto y dónde los hemos visto antes

Los actores principales del reparto de Scream 6 son Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding (los cuatro sobrevivientes de Scream V), Courteney Cox, Hayden Panettiere, Josh Segarra, Jack Champion y Dermot Mulroney.

Melissa Barrera

Tras su paso por un programa de concursos y diversas telenovelas, la actriz mexicana Melissa Barrera ha afianzado su carrera en Hollywood con la saga de Scream, donde interpreta a «Sam Carpenter».

El talento de Melissa ha podido ser disfrutado por el mundo en la serie Vida, de Lionsgate+ y en el musical In the Heights, donde hizo gala de su bellísima voz. Pronto la podremos ver en el rol principal de la película de terror Bed Rest y el drama musical Carmen, donde compatirá créditos con –el chico favorito de todes– Paul Mescal.

Melissa Barrera y Jenna Ortega en el reparto de Scream 6 Paramount Pictures

Jenna Ortega

2022 fue un gran año para Jenna Ortega. No solo sobrevivió a los ataques de Ghostface en Scream V, también conquistó al mundo entero con su participación en la película prohibida X y su trabajo como «Merlina Addams» en la exitosísima serie Wednesday de Netflix.

Este año no será diferente, pues además de encabezar el reparto de Scream 6, Jenna llevará los créditos principales en las películas Finestkind, con Tommy Lee Jones; Miller’s Girl, con Martin Freeman; Winter Spring Summer of Fall y Alba, donde aparecerá junto a Camila Mendes, de Riverdale.

Por cierto, ¿vieron su actuación en The Fallout? La película es un demoledor drama de HBO Max sobre las repercusiones de sobrevivir a una tragedia. Shailene Woodley, Julie Bowen y Maddie Ziegler también aparecen en la película que cuenta con música original de FINNEAS, el talentoso hermano de Billie Eilish.

Jasmin Savoy Brown

Como «Mindy», la joven actriz Jasmin Savoy Brown demostró que no todos los clichés tienen el mismo efecto fatal en la saga de Scream. En la sexta entrega, Savoy regresa para sellar su destino... o unirse a la larga lista de personajes muertos en la franquicia.

Sea cual sea el resultado, siempre será bueno ver en la pantalla a la intérprete que ya demostró su talento en series como The Leftovers y Yellowjackets (esta última está por estrenar su segunda temporada). Pronto, Jasmin actuará al lado de Tatiana Maslany –la icónica protagonista de Orphan Black y She-Hulk– en la película Green Bank.

Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding en el reparto de Scream 6 Paramount Pictures

Mason Gooding

Aunque tiene una amplia experiencia en proyectos enfocados en el público juvenil –desde la serie Love, Victor hasta películas como Let it Snow, Booksmart y Moonshot–, Mason Gooding nunca había tenido tal exposición como la que le atrajo su papel como «Chad Meeks» en Scream V.

En esta sexta entrega, el actor vuelve como uno de los sobrevivientes de la matanza en Woodsboro 2022... y como uno de los posibles objetivos del nuevo Ghostface. Después del estreno de la cinta de terror, Mason se dejará ver en la película Aftermath, junto a Dylan Sprouse y Dichen Lachman.

Courteney Cox

Sin duda alguna, Courteney Cox será recordada en la cultura pop por dos trabajos: la serie Friends y la saga de Scream. Casi treinta años después de su aparición como «Gale Weathers», la actriz regresa para evitar que el asesino de la máscara tenga éxito en su cruzada mortal.

Courteney Cox en el reparto de Scream 6 Paramount Pictures

Si quedas con ganas de ver más del trabajo de Cox más allá de sus clásicos noventeros, te recomendamos la serie Shining Vale de Lionsgate+, donde da vida a una esposa engañada que sale de Brooklyn para mudarse a una vieja mansión victoriana en donde intentará salvar su matrimonio y reconectar con sus hijos adolescentes.

Hayden Panettiere

La participación de Hayden Panettiere fue una de las grandes aportaciones a la saga de Scream en la última década. Después de sobrevivir a los ataques de Ghostface, la intrépida «Kirby Reed» –ahora convertida en agente del FBI– llega a Nueva York para unirse a la caza del asesino.

Hayden Panettiere en el reparto de Scream 6 Paramount Pictures

A Panettiere, que el mundo conoció gracias a su trabajo en la serie Heroes –sí, ella era la porrista a la que tenían que salvar–, también la hemos visto en proyectos como la serie musical Nashville y la romcom juvenil I Love You Beth Cooper. Sin duda es refrescante volvernos a encontrar con Hayden en la pantalla grande.

Dermot Mulroney

Si buscamos en Wikipedia el término “Galán otoñal” es probable que nos encontremos con una fotografía de Dermot Mulroney. En los noventa, el actor estadounidense estaba en todos lados, desde filmes independientes como Kansas City y The Thing Call Love (con una muy joven Sandra Bullock) hasta una de las más grandes comedias románticas de todos los tiempos: My Best Friend’s Weeding, con Julia Roberts y Cameron Diaz.

Dermot Mulroney en el reparto de Scream 6 Paramount Pictures

Mulroney figura en el reparto de Scream 6 como el «Detective Bailey», un comprometido hombre que decide hacer todo lo posible por encontrar a Ghotsface, incluso si el asunto se vuelve personal.

Por cierto, esta no es la primera vez que Dermot y Courteney Cox comparten escena. En la novena temporada de Friends, Mulroney dio vida a «Gavin Mitchell», un crush imposible de «Rachel Greene» (Jennifer Aniston).

Josh Segarra

Toda película de terror necesita a un galán que parece esconder más de lo que cualquiera se imagina. En Scream 6 ese honor le corresponde a Josh Segarra, encargado de interpretar a «Danny Brackett», el vecino que podría convertirse en el interés amoroso de «Sam».

A Josh, cuyo apodo de “el guapito” le queda como anillo al dedo, lo podrás reconocer de la serie She-Hulk, de Disney+. Además, pronto aparecerá en la serie The Big Door Prize, de Apple TV+.

Jack Champion

¿Viste Avatar: The Way of Water? Si lo hiciste y siempre quisiste saber cómo se ve «Spider» en la actualidad, Scream 6 te da la respuesta, pues en su reparto incluye al joven actor que se convirtió en el enlace humano con los Na’vi: Jack Champion.

En el que podría ser su año, el joven actor estadounidense aparece en la sexta entrega de la famosa saga de terror como «Ethan», un penoso –y virgen– joven que se ve envuelto en una serie de asesinatos solo por ser roomie de «Chad». ¿Será el una presa más de Ghostface o será una respuesta a los crímenes que suceden en Nueva York?

¿Qué te parece el reparto de Scream 6?