Así luce el elenco de A los trece actualmente; ¡no reconocerás a los actores!

En el 2004 se estrenó una de las películas de drama adolescente que más marcaron a la audiencia juvenil en aquel entonces: A los trece. El filme dirigido por Catherine Hardwicke generó controversia y polémica entre el público por los temas que abordaba, pero el mensaje que dejó la trama fue aún más poderoso.

El elenco estuvo conformado por grandes actrices, las cuales hoy en día siguen siendo consideradas como algunas de las artistas más reconocidas de Hollywood, tal es el caso de Nikki Reed, Evan Rachel Wood y Vanessa Hudgens.

¿De qué trata A los trece?

Tracy es una joven que se caracteriza por ser inteligente, tierna e inocente, pero su vida cambia radicalmente cuando comienza a tener una amistad con la persona equivocada: Evie Zamora, una chica popular que está envuelta en un ambiente tóxico y completamente nocivo. La protagonista es arrastrada por su nueva “mejor amiga” a una vida de excesos que no solo la afectarán a nivel emocional, sino también psicológico y físico.

Así luce actualmente el elenco de A los trece

Evan Rachel Wood

La artista fue una estrella en ascenso en la década de los 2000; además de protagonizar A los trece, Evan Rachel Wood obtuvo el papel estelar en Across the Universe al lado de Jim Sturgess y más tarde brilló por su interpretación como Dolores Abernathy en la serie de televisión, Westworld. Sus más recientes proyectos llevan por nombre Weird: The Al Yankovic Story y All That I Am. Así luce la artista con 35 años de edad...

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Nikki Reed

Nikki Reed interpretó a la incontrolable y rebelde Evie Zamora; en aquel entonces la actriz tenía 16 años de edad y su participación en A los trece era tan solo el comienzo de su carrera artística en Hollywood.

Seguramente recordarás a Reed por haber formado parte de la saga Crepúsculo como Rosalie Hale, sin embargo, cuando en el 2017 se convirtió en madre de su primera hija al lado de Ian Somerhalder (The Vampire Diaries), la artista de 34 años de edad decidió alejarse de los reflectores para enfocarse en su familia.

Vanessa Hudgens

Uno de los primeros papeles en el cine de Vanessa Hudgens fue en A los trece como Noel, una de las amigas mejor intencionadas y estudiosas de Tracy.

Aunque no obtuvo un papel protagónico, la actriz logró ascender a la cima del éxito en Hollywood y años más tarde protagonizó películas como Spring Breakers, High School Musical, The Princess Switch y más.

Holly Hunter

La reconocida actriz, ganadora del premio BAFTA, Óscar y Globo de Oro, interpretó a la madre de Tracy en A los trece, Mel.

Fox Searchligth Pictures



Su personaje tenía constantes problemas en sus relaciones sentimentales, ¿la recuerdas? ¡Mira cómo luce actualmente!

Brady Corbett

El actor actualmente tiene 34 años de edad y es recordado por haber interptretado a Mason Freeland, el hermano de Tracey, en A los trece.

Sin embargo, el artista también es reconocido por interpretar a Brian Lackey en Mysterious Skin y a Alan Tracy en Thunderbirds. Te dejamos sus más recientes fotografías:

Foto: Getty Images