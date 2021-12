Sarah Jessica Parker habló sobre los comentarios misóginos sobre la edad de las actrices en la continuación de la historia en «Sex and the City».

«Sex and the City» regresará con «And Just Like That…«, la nueva serie que seguirá las aventuras de Carrie, Miranda y Charlotte en la quinta década de su vida. A raíz de los comentarios sobre su aspecto físico actual para el reboot de la serie, Sarah Jessica Parker responde a todos esos comentarios misóginos.

Hemos visto tan solo algunas fotos de lo que nos traerá esta nueva producción, entre las cuales se ha dejado ver parte de la imagen de las protagonistas, en donde Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis); y pues sí, en efecto ellas recorrerán una nueva etapa de la vida y la amistad ya no a los 30, sino en la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50. ¡Nuevas lecciones de vida!

Como los fans de la serie saben, Samantha Jones, quien era interpretada por la actriz Kim Cattrall, no estará en este regreso. Pues la Kim ha confesado que ni aunque le ofrecieran un cheque en blanco haría de nuevo el personaje debido a la pésima relación que mantiene con la Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker responde a comentarios misóginos por ‘envejecer’ en secuela de «Sex and the City»

Ante las canas y nueva imagen por parte de las tres integrantes que protagonizarán la serie, algunos comentarios mal intencionados han llegado a las actrices, es por eso que la actriz Sarah Jessica Parker se sinceró y habló del tema.

«Hay muchos comentarios misóginos sobre nosotras que nunca escucharíamos sobre un hombre»… «Sé qué aspecto tengo. No tengo otra opción. ¿Qué quieres que haga? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?», dijo en una entrevista con Vogue.

Por su parte, Nixon se mostró de acuerdo con Parker sobre estos comentarios y señaló la importancia de que And Just Like That retrate a las mujeres de 50 años como sexualmente activas, sin sentir la presión de agregar un personaje más joven. «Me gusta que no estemos tratando de rejuvenecer la serie. No estamos incluyendo algo así como una sobrina de 21 años».

And Just Like That..., la secuela de la serie que continúa la historia de Sex and the City, se estrenará el próximo mes de diciembre en HBO Max.

La serie original fue creada por Darren Star en base a un libro de Candace Bushnell y fue emitida por primera vez en 1998. Duró seis temporadas. La franquicia generó dos películas, en 2008 y en 2010, y una ‘precuela’, emitida en 2013 por dos temporadas.

Con información de Europa Press.