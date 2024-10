Sale a la luz el verdadero motivo por el que se separó One Direction

A pesar de no ser la banda ganadora en la séptima edición de The X Factor, One Direction logró posicionarse como el concursante más exitoso en la historia del programa…

Durante la séptima temporada de The X Factor, One Direction logró posicionarse como el tercer lugar detrás de Rebecca Ferguson y Matt Cardle quienes quedaron en segundo y primer lugar respectivamente, sin embargo, el productor Simon Cowell apostó por la boy band y en 2011 alcanzaron la cima del éxito con What Makes You Beautiful.

La banda logró varias giras exitosas dentro y fuera de Reino Unido, pero en 2015 el proyecto comenzó a desmoronarse con la repentina salida de Zayn Malik, quiera fuera el primero en bajarse del barco.

En aquel año, Zayn dijo que el principal motivo de su renuncia era el estrés por la carga de trabajo, aunque más tarde admitió que prefería continuar su carrera en solitario antes de que se agudizaran las tensiones que había traído consigo la fama entre los 5 integrantes de la banda juvenil.

Este fue el verdadero motivo por el que se separó One Direction

En 2022, Zayn Malik lanzó un acertijo que hoy toma sentido: obviamente, también había problemas que surgieron en nuestras amistades y dejó claro que en aquel momento ya se habían hartado los unos de los otros.

Tiempo después salió a la luz que la relación entre Liam Payne y Zayn Malik no era óptima para continuar con el proyecto que inició en The X Factor, incluso Payne hizo polémicas declaraciones sobre Zayn por las cuales ofrecería disculpas posteriormente, también aseguró que habló de Zayn Malik y el resto de los miembros de la banda porque quería continuar vigente como solista a través de la polémica.

Estaba tan enfadado por lo que ocurría a mi alrededor que, en lugar de mirar hacia dentro, decidí mirar hacia fuera, hacia todos los demás, y la tomé con el resto, lo cual está mal. Estaba frustrado con mi propia carrera y me desahogué con los demás Liam Payne

Louis Tomlinson y Liam Payne Instagram

Aunque todos los miembros continuaron como solistas y han logrado consolidarse por separado, Liam Payne vio afectada su salud emocional por la disolución de la banda lo cual lo llevo al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias que salieron a la luz durante los exámenes toxicológicos que las autoridades argentinas han realizado a sus restos como parte de la investigación posterior a su deceso.

Ya en 2022, Liam Payne estuvo bajo tratamiento en una clínica de rehabilitación en Lousiana.