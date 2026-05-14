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Rosalía revela cómo fue compartir escenas con Zendaya en Euphoria (y lo intimidada que se sintió)

Rosalía ha compartido la increíble experiencia que vivió al grabar escenas junto a Zendaya para Euphoria y cómo la actriz le ayudó a romper sus miedos.

Mayo 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Rosalía comparte su experiencia al compartir escena con Zendaya en Euphoria

Rosalía comparte su experiencia al compartir escena con Zendaya en Euphoria

Getty Images

La participación de Rosalía en la tercera temporada de Euphoria, se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los fans de la serie y los de la cantante española, que ha contado cómo fue su debut como actriz junto a Zendaya.

Zendaya es una de las actrices más queridas y valoradas del momento, y es por esta razón que Rosalía llegó a sentirse intimidada al filmar sus escenas, pero lo que no esperaba fue la sorprendente reacción de la esposa de Tom Holland.

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Rosalía comparte su experiencia al compartir escena con Zendaya en Euphoria

Durante una entrevista con la revista Elle, Rosalía confesó haberse sentido intimidada al compartir escenas junto a Zendaya, no sólo porque era su debut en pantalla, sino también por la profunda admiración que siente por la actriz… y también por su inseguridad de hablar en inglés frente a todo el elenco.

Estaba haciendo una escena con Zendaya y recuerdo estar extremadamente nerviosa. Pensaba: ‘Dios mío, espero que no se dé cuenta’. Mi inglés es muy malo y cada vez que ella me preguntaba algo yo solo pensaba: ‘Espero estar respondiendo bien’”.

El lindo gesto que Zendaya tuvo con Rosalía en las grabaciones de Euphoria

Con lo que no contaba la española, fue con la maravillosa reacción de Zendaya, pues al parecer sí se dio cuenta de lo nerviosa que estaba, y para calmarla y hacerla sentir más cómoda, la actriz decidió hablarle en español.

Ella era muy dulce, muy cariñosa conmigo. Fue la mejor, la más linda. Hizo que todo fuera muy fácil, pero para mí fue impactante compartir escena con ella porque realmente la admiro muchísimo”, confesó Rosalía sobre su experiencia con Zendaya.

La reacción de los fans de Rosalía y Zendaya al verlas juntas

Las declaraciones de Rosalía provocaron reacciones entre los fans, quienes destacaron la maravillosa química y el respeto que surgió con Zendaya durante las grabaciones de la tercera temporada que no ha dejado de generar polémica.

Además, la participación de la cantante se ha convertido en uno de los aspectos más comentados desde que HBO confirmó el regreso de la serie creada por Sam Levinson.

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