Reviven fotos del fugaz “romance” entre Dulce María y Joe Jonas; ¿se siguen en redes sociales?

¿Por qué todos hablan de Joe Jonas y Dulce María? Esto es lo que está circulando en las redes sociales...

Joe Jonas lleva varios meses dando de qué hablar, sobre todo desde que anunció su divorcio con Sophie Turner tras cuatro años de matrimonio y dos hijas en común. Posteriormente, el integrante de los Jonas Brothers fue señalado de tener un romance con el actor Spencer Neville, con quien compartió pantalla en Devotion, una película biográfica de guerra estadounidense que fue estrenada en el 2022.

Sin embargo, el intérprete de Sucker ahora es tendencia en redes sociales debido a que algunos medios de comunicación e internautas han estado compartiendo las fotografías del breve “romance” que mantuvo con la actriz mexicana, Dulce María.

Reviven fotos del fugaz romance entre Dulce María y Joe Jonas

Regresemos al 2011: Dulce María y Joe Jonas eran tema de conversación por aparecer juntos en varias imágenes. Los cantantes se conocieron durante los MTV LA World Stage cuando interpretaron juntos en el escenario See No More. Pero los rumores de romance entre ellos comenzaron después de que fueran vistos vacacionando juntos en Los Cabos. Ni Dulce María ni Joe Jonas confirmaron o negaron su romance y actualmente no se siguen en redes sociales, pero algunas teorías señalan que la integrante de RBD escribió el tema musical “Me Fui” como dedicatoria para Joe, aunque esto no ha sido confirmado por la artista. La canción dice así:

No, no hay excusas esta vez

Me pediste no volver a cruzarme en tu camino

Ves, el destino ha sido cruel

Entre nosotros, ya lo sé

Hay un abismo

Me mal acostumbraste a ser feliz

Me diste todo y lo perdí

Huí de ti para encontrarme a mí

Mira las fotografías de su supuesto romance...