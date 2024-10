Revelan la causa de muerte de Cissy Houston, madre de Whitney Houston

‘Descanse en paz junto a su hija, Whitney Huston y su nieta Bobbi Kristina’: la familia Houston revela la causa de muerte de Cissy

Al momento de su muerte, en 2012, Whitney Houston se encontraba alejada de su familia debido a los problemas que enfrentaron por el abuso sexual del que fueron víctimas la cantante y sus hermanos. Esta situación hizo que en 2013 Cissy Houston lamentara situación a través del libro Remembering Whitney: My Story of Love, Loss, and the Night the Music Stopped donde habló de la tormentosa relación familiar y lamentó que su hija se fuera en esas circunstancias: Whitney murió sola ahogada en la bañera de un hotel y con rastros de drogas que ocasionaron una sobredosis.

En dicho libro, Cissy Houston también negó las acusaciones de abuso sexual por parte de John Russel Armstrong, el hombre que Whitney y sus hermanos señalaron como victimario.

Sin duda, Cissy Houston fue elemento clave para que Whitney alcanzara el éxito y la fama mundial, pues no sólo guío la carrera de su hija, también le heredó la imponente voz que la lanzó al estrellato, sin embargo, se dice que Cissy también participó en las adicciones de Whitney, pues fue ella quien inicialmente le proporcionó las drogas que años más tarde la llevarían a ese hotel donde perdió la vida en 2012.

Esta fue la causa de muerte de Cissy Houston

De acuerdo con el comunicado de la familia Houston, Cyssi perdió la vida a los 91 años el pasado 7 de octubre a causa de una intensa batalla contra el Alzheimer. La estrella murió en su casa en Nueva Jersey.

A través de un comunicado que emitió Pat Houston, nuera de Cissy Houston se confirmó la noticia, la cantante se encontraba en cama recibiendo cuidados paliativos contra un padecimiento irreversible que fue la causa de muerte.

Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia. La mamá Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas, una mujer de profunda fe y convicción, a quien le importaba mucho la familia, su ministerio y la comunidad. Su carrera de más de 70 años en la música y el entretenimiento permanecerá en nuestros corazones. Pat Houston

Tras despedir a la matriarca de la familia Houston, Pat recordó que ahora Cissy se encuentra junto a Whitney, su hija y Bobbi Kristina, su nieta, quien murió en circunstancias muy similares a su madre: fue hallada inconsciente dentro de una bañera. Al momento de la autopsia se encontró alcohol, cannabis, sedantes y ansiolíticos en su cuerpo, después de seis meses en coma inducido, Bobbi Kristina murió el 25 de julio de 2015.