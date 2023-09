Restaurantes que hicieron historia por aparecer en series y películas

Estos son los icónicos restaurantes que ganaron fama luego de ser locaciones en tus series y películas favoritas

Aunque no siempre es posible, en la industria cinematográfica se tiene todo perfectamente planeado y bajo control para realizar exitosamente los rodajes que nos roban el corazón o nos estremecen con sus intrépidas tramas, por supuesto, uno de los aspectos más cuidados son las locaciones, particularmente si estos sitios no son precisamente un set de grabación ya que hay factores que el equipo de producción no puede controlar durante la filmación, hoy te contamos todo sobre esas locaciones que hicieron historia por aparecer en tus series y películas favoritas, los exitosos restaurantes que ahora son experiencias turísticas por la relevancia de su participación en el cine.

Cabe destacar que estos restaurantes ya existían previo a ser íconos del cine.

Icónicos restaurantes que apareciendo en películas y series

The Bear - Pequod’s Pizza

La exitosa serie fue creada por Christopher Storer quien visitaba a menudo este lugar, se hizo amigo del dueño y decidió incluir la locación en la serie estrenada en 2022. Durante la primera temporada, uno de los personajes, Richie recomienda a sus comensales no irse de Chicago sin probar un poco de su pizzería favorita, Pequods.

Amélie – Café des Deux Moulins

Aunque la película se estrenó en 2001, más de veinte años después la cafetería donde trabaja el personaje de Amélie se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de París.

Cuando Harry encuentra a Sally - Katz’s Delicatessen

El reconocido restaurante ubicado en Nueva York fue la locación donde Sally fingió un orgasmo frente a Harry y aunque ha sido locación de cine en más de una ocasión (Borat, 27 bodas y Sex & the City) hace unos enfrentó una fuerte crisis financiera hasta que un millonario anónimo lo rescató y además lo remodeló. Miles de turistas siguen llegando a la mesa marcada con la leyenda: Where Harry met Sally… Espero que tengas lo que ella se comía

Mujer Bonita - El Voltaire

Ubicado en los Ángeles, el famoso restaurante que además cambió de nombre (ahora Restaurante Cicada) fue la locación donde el personaje de Richard Gere, Edward, se compromete con Vivian (interpretada por Julia Roberts).

El lobo de Wall Street - 21 Club

El restaurante fue fundado con el fin de traficar alcohol durante la Ley Seca de 1920 por Jack Kriendler y Charlie Berns, quienes además de socios, eran primos. Durante la dé cada de los 80’s se convirtió en el lugar favorito de los genios financieros de Wall Street.

Perdidos en Tokio – New York Bar

En este maravilloso bar ubicado en Tokio, Bob (interpretado por Billy Murray) conoce a Charlotte (protagonizada por Scarlett Johansson). Desafortunadamente para muchos turistas, el lugar tiene una regla sobre la privacidad de los visitantes, así que no podrás tomarte fotos durante tu estancia.