¿Cómo fue que Renata Vaca llegó al elenco de esta película (Saw X) que forma parte de una de las sagas más importantes en el género del terror

Renata Vaca es una de las jóvenes estrellas mexicanas que está brillando en el mundo cinematográfico actualmente. Con proyectos como Lady Rancho, Dale gas y Háblame de ti, la artista logró obtener un papel en la esperada décima entrega de la saga de Saw: Saw X. Y es que desde pequeña, Renata siempre supo que quería desdicarse a la actuación:

“Recuerdo que tenía como 4 añitos algo así y estaba viendo una peli con mi mamá y pues si le dije que yo quería hacer eso, que yo quería estar ahí. Ella siempre me ayudó; me metió a clases de teatro musical y eventualmente, como a los 12 años, conocí a quien fue mi manager durante 9 años y con él empecé a conocer a directores de casting y posteriormente a hacer audiciones”, recuerda la actriz de Saw X.

Renata Vaca: cómo fue su audición para Saw X y en qué lugares de México filmaron la película

Renata Vaca interpreta a Gabriela en Saw X, pero reveló en exclusiva para Cosmopolitan que no se siente identificada con su personaje: “Creo que es un personaje que justo como bien se ve en el tráiler, hace creer a John Kramer que lo están curando de cáncer y pues de pronto él descubre que nada que ver. Sí creo que el personaje es muy fuerte el personaje y me divertí mucho”, expresó. “Me sentí muy apoyada en general tanto por mis compañeros como por el director y por producción, siempre me daban carta abierta para para probar lo que yo quería”.

Sobre cómo obtuvo el papel de Gabriela en Saw X, Renata Vaca nos dijo que para ser el proyecto más mediático a nivel franquicia en el que ha participado, curiosamente ha sido en el que ha tenido menos procesos de audición.

“Hice solo un casting y después tuve algunas llamadas con producción. Luego tuve una cita con el director con los productores y ya fue como de ‘bueno, pues estás dentro y tal’, y yo como ‘bueno, gracias (risas)’. Entonces fue relativamente rápido a diferencia de algunos otros proyectos en los que he estado. Para la audición me buscó Juan Pablo Rincón, que es quien casteó la película aquí en en México y me dijo ‘Oye pues te quiero ver para estos dos personajes, vente’. Entonces hice casting para dos personajes y listo”.

¿En dónde grabaron Saw X en México?

Renata contó que el rodaje se llevó a cabo en una fábrica por Azcapotzalco. Se trató de una bodega de vidrio abandonada, en donde hacía mucho frío.

“También cerca de Chiconcuac, literalmente a unos 10 minutos. Estuvimos en una hacienda que estaba increíble”, dijo la artista.