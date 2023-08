Rachel Zegler por poco pierde el papel protagónico de Blancanieves, esta actriz mexicana estuvo a punto de arrebatárselo

Disney ya cuenta con una larga lista de clásicos que han tenido producciones live-action, tal es el caso de La Sirenita, Mulán, El Rey León, El Libro de la Selva, Aladdín, La bella y la bestia, Peter Pan, Dumbo y más; ahora es el turno de Blancanieves y los siete enanos. La cinta está generando revuelo y polémica después de que se anunciara que Rachel Zegler será la encargada de meterse en la piel de la princesa de Disney, pues al igual que sucedió con Halle Bailey en La Sirenita, algunos fanáticos señalan que Zegler no cumple con las características físicas de Blancanieves. Además, la artista confirmó que la película estará adaptada al mundo actual porque “ya no es 1937" y que se harán algunos notorios cambios en los siete enanitos para favorecer la diversidad.

Incluso, el hijo del director del clásico de Blancanieves, David Hale Hand, señaló que Walt Disney no estaría feliz con el remake de la película, ni tampoco su padre: “Es un concepto completamente diferente, y estoy totalmente en desacuerdo con ello. Y sé que mi padre y Walt también estarían muy en desacuerdo. No hay respeto por lo que Disney y mi padre hicieron... Creo que Walt y él se estarían revolviendo en sus tumbas”, criticó.

Lo que poca gente sabe, es que una actriz mexicana estuvo a punto de obtener el papel protagónico en la película, ¿te imaginas de quién se trata?

La actriz mexicana que casi le quita el papel de Blancanieves a Rachel Zegler

La artista mexicana, Renata Vaca, habló en exclusiva con Gaby Meza para Fuera de Foco y le contó cómo se convirtió en una de las finalistas para encarnar a Blancanieves en la película live-action.

“Cuando me llegó el casting, decía que estaba abierto para todas las etnias”, reveló, así que decidió darse la oportunidad de audicionar para este proyecto de Disney. Vaca recordó que la primera fase del casting consistió en cantar una canción de princesas de Disney, por lo que ella eligió How Far I’ll Go de Moana.

Fue un mes después cuando Renata recibió un llamado para una segunda audición, pues estaba dentro de las dos finalistas para obtener el papel protagónico. “Empezamos el casting. Lo hice, me hizo unas acotaciones, muy puntual. Me dijeron muchas gracias y listo”. Fue un día después cuando se hizo público que Rachel Zegler sería la nueva Blancanieves.

¿Te hubiera gustado ver a Renata Vaca como Blancanieves?