¿Por qué todos hablan de un apagón mundial este 17 de noviembre? Existen diferentes teorías alrededor del mundo que han puesto a algunos habitantes a temblar, porque, ¿te imaginas despertar un día y descubrir que no tienes electricidad, internet, señal en tu celular y que ni siquiera puedes utilizar tu tarjeta bancaria? Aunque parece el argumento de una película apocalíptica de Netflix, esta es precisamente la situación que miles de usuarios de redes sociales aseguran que podría ocurrir este martes 17 de noviembre de 2026.

¿De dónde surgió esta teoría conspirativa? Durante los últimos días, TikTok, Facebook y X se han llenado de videos que advierten sobre un supuesto apagón mundial que dejaría a millones de personas completamente desconectadas durante 72 horas. Y como si la historia no fuera suficientemente inquietante, algunas teorías aseguran que Los Simpson ya habían predicho este acontecimiento hace tres años. Y es que como bien sabemos, esta caricatura tiene una lista de cosas que ha predicho y se han cumplido a lo largo del tiempo, como la presidencia de Donald Trump, Lady Gaga volando en el escenario del Super Bowl, Bengt R. Holmstrom ganando el premio Nobel de Economia, la carta de los Beatles y muchas cosas más.

Pero eso no es todo. La coincidencia con un simulacro de emergencia programado en Estados Unidos, las recomendaciones de algunos gobiernos para preparar kits de supervivencia y los rumores sobre posibles ciberataques han conseguido que muchas personas se pregunten si realmente estamos a punto de enfrentarnos a una crisis mundial.

La pregunta es inevitable: ¿hay razones para preocuparse o estamos frente a otra teoría conspirativa que se salió de control? Esto es lo que sabemos.

¿Realmente habrá un apagón mundial este 17 de noviembre?

Aunque las teorías se han vuelto virales, no existe evidencia de que vaya a ocurrir un apagón mundial este 17 de noviembre, ni se ha emitido alguna advertencia oficial que anuncie una interrupción simultánea de la electricidad alrededor del mundo. Las razones principales por las que surguó esta teoría son: un episodio de Los Simpson, una prueba nacional de alertas en Estados Unidos y las recomendaciones de preparación ante emergencias difundidas por distintas autoridades.

Sin embargo, ninguna de estas situaciones demuestra que exista un apagón programado, mucho menos uno que vaya a dejar al planeta entero sin electricidad durante tres días.

La predicción de Los Simpson

En el episodio de la temporada 35, titulado It’s a Blunderful Life, Springfield sufre un apagón que deja a sus habitantes sin electricidad durante varios días, mientras Homero termina involucrado en la historia de lo ocurrido. Durante el capítulo, aparece una referencia al 17 de noviembre en el diario de Lisa. Para algunos internautas, la coincidencia fue suficiente para asegurar que la serie había anticipado el supuesto apagón mundial de 2026.

¿Qué pasará en Estados Unidos este 17 de noviembre?

Algo aún más inquietante fue un acontecimiento oficial programado para este martes en Estados Unidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), anunció una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia. El ejercicio está programado para las 2:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, y consiste en transmitir un mensaje de prueba a través de la radio y la televisión.

¿Qué pasará a esta hora? Durante aproximadamente un minuto, algunas transmisiones habituales serán interrumpidas para comprobar que el sistema puede difundir correctamente una alerta nacional en caso de una emergencia real.

¿Una inteligencia artificial fuera de control podría provocar el apagón?

Entre las teorías más sorprendentes también aparece una relacionada con la inteligencia artificial que parece sacada de un trama de película de ciencia ficción. Algunas publicaciones aseguran que el supuesto apagón sería una medida deliberada para desconectar sistemas tecnológicos o detener una inteligencia artificial que habría escapado del control humano.

Entonces, ¿qué ocurrirá realmente este 17 de noviembre?

Parece que todo se trata de una teoría viral que consiguió relacionar estos distintos acontecimientos, pero la realidad es que no existe ninguna prueba de que el planeta vaya a quedarse sin electricidad, internet o servicios bancarios durante 72 horas.