Mucho más que una herramienta para consultar el futuro, el Tarot es un sistema de símbolos y arquetipos que nos permite explorar distintas dimensiones de la experiencia humana. Eréndira de Rincón, sacerdotisa formada en distintas tradiciones de hechicería, nos adentra en su historia y nos comparte cómo acercarnos a las cartas con intuición, conocimiento y discernimiento, sin perder de vista algo fundamental: nuestra libertad para elegir.

Por Ikerne Mestre

El Tarot ha despertado curiosidad durante siglos. Sus imágenes, personajes y símbolos parecen contener historias que, de alguna manera, encuentran eco en nuestras propias experiencias. Lo consultamos cuando atravesamos cambios, cuando tenemos dudas sobre una relación, cuando necesitamos mirar una decisión desde otra perspectiva o simplemente cuando queremos explorar aquello que todavía no logramos comprender. Pero ¿qué sucede realmente durante una lectura? ¿De dónde provienen los significados de las cartas y qué conocimientos se necesitan para interpretarlas?

Para acercarnos a este universo, es importante entender que el Tarot va mucho más allá de memorizar el significado de sus 78 cartas. Como nos explica Eréndira de Rincón, se trata de un sistema simbólico con distintas escuelas, tradiciones y formas de interpretación, cuyo lenguaje permite explorar diferentes dimensiones de la experiencia humana. A lo largo de nuestra plática, Eréndira nos comparte cómo las imágenes del Tarot representan grandes procesos de la vida, desde la transformación y el aprendizaje hasta los vínculos, los deseos y las circunstancias cotidianas. También nos explica por qué conocer su estructura, comprender las relaciones entre sus símbolos y desarrollar una interpretación que combine estudio y sensibilidad son elementos fundamentales para aprender a leer las cartas.

Pero el conocimiento del Tarot también implica reconocer sus límites. Desde su perspectiva, una lectura puede ayudarnos a explorar posibilidades y comprender determinadas circunstancias, pero nunca debería convertirse en una sentencia ni condicionar nuestra capacidad de decidir. La ética, el discernimiento y el respeto por la voluntad de quien consulta son, para Eréndira, principios esenciales de esta práctica.

Un sistema con un lenguaje simbólico

El Tarot está compuesto por 78 cartas y funciona, dentro de las artes adivinatorias, como un oráculo, nos explica Erendira. A través de una tirada, las cartas se disponen en determinadas posiciones y su interpretación permite reconocer circunstancias, influencias, posibilidades y caminos que se abren ante quien lo consulta.

No existe una única manera de aproximarse a este sistema. Hay lecturas tradicionales, predictivas, intuitivas, psicológicas y espirituales, cada una con una perspectiva particular. A esto se suman distintas escuelas simbólicas, entre las que destacan el Tarot de Marsella, el Rider-Waite-Smith y el Thoth, cuyos lenguajes e interpretaciones tienen características propias. La formación de quien lee las cartas determina buena parte de su práctica y de la manera en que construye sus interpretaciones. Para comprender cómo funciona una baraja, primero hay que conocer su estructura. Sus 78 cartas se dividen en dos grandes grupos: los 22 Arcanos Mayores y los 56 Arcanos Menores. Los primeros representan grandes procesos de la experiencia humana, como las transformaciones, los aprendizajes, las decisiones y los encuentros con fuerzas que modifican nuestra vida. Los segundos describen acontecimientos y situaciones más cotidianas. En conjunto, ambos permiten observar tanto el movimiento general de una experiencia como las circunstancias particulares que la rodean. Los cuatro palos de los Arcanos Menores también contienen correspondencias simbólicas. En muchas escuelas modernas, las Copas corresponden al Agua y al mundo emocional; las

Espadas, al Aire y al pensamiento; los Bastos, al Fuego y a la voluntad; y los Oros, a la Tierra, los recursos y la vida material. Estas asociaciones no son universales y pueden variar entre tradiciones, por lo que conocer el sistema con el que se trabaja resulta fundamental.

Sin embargo, aprender el significado individual de cada carta no es suficiente para realizar una interpretación. Una misma carta puede adquirir distintos matices dependiendo de su posición dentro de la tirada, de las cartas que la acompañan y de la pregunta formulada. El Tarot posee una gramática simbólica: sus imágenes dialogan entre sí y reconocer esas relaciones es una de las habilidades más importantes de quien practica la cartomancia.

Las tiradas y la interpretación de las cartas

Las tiradas son disposiciones de cartas en las que cada posición tiene una función determinada. Entre las más conocidas están las de una carta, las de tres cartas y la Cruz Celta, aunque existen muchas otras. Algunas permiten explorar antecedentes, presente y posibilidades futuras, mientras que otras están diseñadas para estudiar relaciones, decisiones o circunstancias específicas. La elección de una tirada depende, en buena medida, de aquello que se desea explorar. También importa la manera en que se formula la pregunta. Una buena pregunta nace de la claridad: podemos preguntar qué necesitamos comprender, qué fuerzas intervienen en una situación o qué posibilidades se abren ante determinada decisión. Las preguntas concretas permiten realizar lecturas más precisas, mientras que las abiertas ofrecen espacio para descubrir aspectos que todavía desconocemos.

Esta relación entre pregunta e interpretación también está presente cuando se utiliza el Tarot para explorar el futuro. Dentro de la tradición adivinatoria, las cartas se han utilizado para estudiar acontecimientos futuros, pero también permiten la introspección y la comprensión simbólica de nuestras experiencias.

Desde la práctica de Eréndira, el futuro contiene posibilidades que interactúan con nuestras decisiones, nuestras circunstancias y la voluntad de otras personas. Por eso, una lectura merece interpretarse con discernimiento y jamás como una sentencia inamovible.

Los arquetipos detrás de las imágenes

Algunas cartas despiertan especial curiosidad por la intensidad de sus nombres y representaciones. La Muerte, El Diablo y La Torre suelen generar temor, pero, como explica Eréndira de Rincón, sus significados van mucho más allá de una interpretación literal o necesariamente negativa.

Desde su perspectiva, La Muerte habla frecuentemente de finales, desprendimientos y transformaciones profundas. El Diablo puede señalar ataduras, deseos, dependencias y relaciones con nuestro propio poder. La Torre representa estructuras que se derrumban y verdades que irrumpen con fuerza. Son cartas intensas cuyo significado depende del contexto en el que aparecen, por lo que su presencia jamás justifica sembrar miedo en quien consulta.

Eréndira también nos acerca al concepto de arquetipo para comprender mejor estas imágenes. Se trata de figuras y patrones simbólicos que expresan experiencias humanas reconocibles, como la madre, el gobernante, el sabio, la transformación o el viaje hacia lo desconocido. En el Tarot, estas representaciones permiten explorar procesos personales a través de historias y símbolos que han adquirido distintos significados culturales. Esta riqueza simbólica explica por qué una misma imagen puede relacionarse con diferentes aspectos de nuestra experiencia. Como señala Eréndira, no se trata de interpretar una carta de manera aislada, sino de reconocer qué representa dentro de un lenguaje mucho más amplio.

Amor, relaciones y decisiones: los alcances de una lectura

Las relaciones son uno de los ámbitos en los que muchas personas sienten curiosidad por consultar el Tarot. Las cartas pueden ayudarnos a comprender vínculos, emociones, conflictos, expectativas y posibilidades dentro de una relación. Sin embargo, existe una distinción importante entre explorar nuestra propia experiencia y pretender conocer con certeza los pensamientos secretos de alguien más.

Para Eréndira, es fundamental respetar la intimidad y la voluntad de terceros. Su preferencia es explorar qué está viviendo quien consulta y qué puede hacer ante sus circunstancias, antes que presentar como certezas los pensamientos secretos de otra persona. Esta misma responsabilidad debe mantenerse cuando las consultas están relacionadas con el trabajo, el dinero o decisiones importantes. A través del Tarot es posible explorar oportunidades, dificultades, recursos disponibles y consecuencias posibles de nuestras decisiones. Sin embargo, hay límites que no deben perderse de vista: una lectura jamás debe sustituir una valoración médica, psicológica, legal o financiera profesional. Las cartas pueden acompañar una reflexión, pero las decisiones importantes requieren información, responsabilidad y criterio.

Intuición y conocimiento: cómo construir una interpretación

Uno de los mayores retos al aprender Tarot es distinguir entre aquello que realmente estamos interpretando y lo que proyectamos sobre las cartas desde nuestros propios deseos o miedos. La expectativa de obtener determinada respuesta puede influir en nuestra lectura, por lo que el estudio y la honestidad son indispensables.

Conocer los significados tradicionales ayuda a identificar cuándo estamos proyectando nuestras expectativas sobre las cartas. Por esta razón, Eréndira considera fundamental que quien lee tenga disciplina, registre sus interpretaciones y sea capaz de reconocer sus propios prejuicios. Esto no significa que la intuición deba quedar relegada a un segundo plano. Tanto el conocimiento tradicional como la capacidad intuitiva son fundamentales, aunque cumplen funciones diferentes. El conocimiento proporciona estructura, historia y profundidad, mientras que la intuición permite reconocer relaciones simbólicas dentro de una lectura particular.

La intuición también debe cultivarse mediante la experiencia y acompañarse de discernimiento. Una lectura sólida requiere estudio y sensibilidad. Esta combinación puede ayudar a comprender por qué algunas lecturas parecen describir nuestra vida con tanta precisión. El Tarot reúne símbolos capaces de representar experiencias humanas complejas. En ocasiones reconocemos conexiones extraordinariamente precisas, aunque también intervienen nuestra memoria, nuestras expectativas y el significado que atribuimos a aquello que vivimos. Desde la práctica oracular es posible explorar esas correspondencias, conservando siempre la capacidad de cuestionar nuestras interpretaciones.

Mitos y creencias alrededor del Tarot

A pesar de su popularidad, el Tarot sigue rodeado de supersticiones. Una de las más extendidas es la creencia de que alguien debe regalarte tu primera baraja para que puedas aprender a leerla. Eréndira desmiente esta idea: cada persona puede comprar su propio Tarot y elegir el que le guste. No tiene que ser uno antiguo ni de un solo color.

Otro mito frecuente es que determinadas cartas anuncian inevitablemente desgracias. Esta interpretación suele relacionarse con la creencia de que la muerte es una experiencia completamente negativa. Sin embargo, desde una perspectiva simbólica, morir y renacer también nos ayuda a evolucionar. La historia del Tarot es mucho más rica que estas supersticiones y conocerla permite construir una práctica consciente. Algo parecido sucede con los rituales que algunas personas consideran indispensables antes de realizar una lectura. Cada tradición posee sus propios métodos: algunas utilizan limpieza ritual, apertura del espacio, determinadas maneras de barajar o invocaciones. Estas prácticas pueden tener sentido dentro de un sistema mágico, pero ninguna constituye una obligación universal.

Lo indispensable es conocer las herramientas que utilizamos, respetar nuestra tradición y acercarnos a la lectura con claridad.

La ética de leer las cartas

Más allá del conocimiento simbólico y de la intuición, existe un aspecto que resulta indispensable para ejercer la cartomancia: la ética. Una persona que lee el Tarot de manera ética respeta la confidencialidad, reconoce sus propios límites y permite que quien consulta conserve su libertad de decisión. Esto implica comprender que una lectura no debe utilizarse para generar miedo, dependencia o una sensación de vulnerabilidad.

Es importante desconfiar de quienes anuncian maldiciones inevitables, exigen pagos para retirar supuestos peligros, utilizan el miedo o prometen controlar la voluntad de otras personas. La responsabilidad de quien conoce un arte adivinatorio incluye cuidar la confianza que recibe.

La relación entre quien consulta y quien interpreta las cartas debe estar basada en el respeto y en el reconocimiento de que ninguna lectura debería privar a una persona de su autonomía.

Aprender Tarot: por dónde empezar

Para quienes sienten curiosidad por aprender a leer las cartas, Eréndira recomienda comenzar con un curso que no esté relacionado con un mazo específico y que no enseñe el Tarot únicamente a través de sus colores y figuras.

Lo ideal es conocer los arcanos por medio de los arquetipos y comprender su estructura, sus Arcanos Mayores y Menores, sus palos y sus correspondencias. De esta manera, el aprendizaje no queda limitado a una baraja particular, sino que permite desarrollar una comprensión más amplia del sistema simbólico.

Llevar un diario de lecturas también es una práctica excelente. Registrar las interpretaciones permite observar el propio proceso de aprendizaje y reconocer cómo se van desarrollando las habilidades de lectura. Con el tiempo, estudiar otras escuelas ofrece la posibilidad de profundizar todavía más en el conocimiento del Tarot.

La libertad de elegir nuestro propio camino

Acercarse al Tarot con curiosidad, respeto y discernimiento es fundamental para aprovechar una lectura sin desarrollar dependencia de las cartas. Su lenguaje simbólico puede ayudarnos a reconocer posibilidades, comprender situaciones y explorar experiencias desde perspectivas diferentes, pero ninguna interpretación debería sustituir nuestra capacidad de tomar decisiones. Como señala Eréndira, cada persona conserva la responsabilidad de elegir su propio camino. El verdadero conocimiento también implica aprender cuándo guardar las cartas, observar la vida y actuar desde nuestra propia voluntad. Quizá ahí se encuentra una de las lecciones más importantes de acercarnos al Tarot: reconocer el valor de sus símbolos y de las preguntas que pueden despertar, sin entregarles nuestra capacidad de decidir. Una lectura puede abrir posibilidades, pero la manera en que elegimos recorrerlas sigue estando en nuestras manos.

Eréndira de Rincón

Sacerdotisa de Avalon, iniciada en el camino de la Diosa en Inglaterra y en los misterios de Cerridwen en Gales. Se ha formado en distintas tradiciones de hechicería, entre ellas la Stregheria. Es fundadora de Ereshkigaleren, escuela dedicada al estudio y la transmisión de las antiguas artes mágicas, la tradición sacerdotal y la práctica ritual.

Su trabajo reúne investigación histórica, folklore, conocimiento simbólico y experiencia ceremonial, con especial atención a la ética, la responsabilidad y el respeto por los linajes y sus enseñanzas.

Instagram: @ereshkigaleren

Sitio web: Ereshkigaleren.com