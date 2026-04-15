¿Por qué Zendaya no pudo resistirse a Tom Holland? Las green flags del actor de Spider-Man al descubierto

A diferencia de los romances fugaces de Hollywood, la historia de amor de Zendaya y Tom Holland se ha caracterizado por mantener una relación auténtica y alejada de los reflectores, que parece construirse sobre bases por comunes en el mundo del cine.

En una reciente entrevista, durante la gira promocional de The Drama, Zendaya compartió detalles poco conocidos sobre el inicio de su relación con Tom y el momento en que tuvo la certeza de que él era el indicado para ella.

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Así fue como Zendaya se dio cuenta que estaba enamorada de Tom Holland

La confesión de Zendaya ocurrió en el podcast Modern Love, donde habló de su carrera y su relación, aunque evitó confirmar los rumores sobre un posible matrimonio con su co-protagonista en Spider-Man.

La actriz explicó que reconoció sus sentimientos por Tom cuando notó una sensación inusual de calma y confianza desde el inicio:

“Creo que a veces, al menos en mi experiencia personal, he notado que algunas personas pueden ponerse nerviosas alrededor de alguien. Pero hay una sensación específica que pude experimentar cuando supe que él era mi persona, porque no me sentía así”.

“No me siento nerviosa cuando estoy con él, me siento muy en paz y muy tranquila, y pienso: ‘De hecho, me pongo más nerviosa cuando estoy lejos de ti que cuando estoy contigo’, y fue ahí cuando pensé: ‘Ah, esa es una buena señal, estoy escuchando a mi intuición o a mi cuerpo’”, agregó.

Las green flags de Tom Holland que conquistaron a Zendaya

Zendaya y Tom se conocieron en 2017 durante las audiciones de Spider-Man: Homecoming, donde él ayudó a crear un ambiente relajado en medio de la presión por el casting de química.

“Solo por ser una buena persona, ¿sabes? Por hacerme sentir cómoda. Es que una prueba de química para una película tan grande es… realmente quieres el trabajo y todo eso. Y sí, él fue muy encantador desde entonces”, dijo.

Zendaya evitó confirmar los rumores de matrimonio surgidos tras comentarios de su amigo y estilista, Law Roach, y mantuvo la discreción que caracteriza su relación.

“Siento que, para mí, hay cierto nivel de inversión parasocial en mi relación personal”, explicó. “Sé que soy una figura pública, y él también lo es, y también soy consciente de que hemos crecido frente al público y hemos hecho películas en las que nos enamoramos”.

“Así que realmente lo entiendo, y no quiero descartarlo como diciendo ‘manténganse fuera de mi vida’ o algo así”, agregó la actriz. “Pero en muchos sentidos también soy una persona muy privada, y trato de hacer lo posible por tener cosas solo para mí y también para él”.