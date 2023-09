Por qué la película de Taylor Swift: The Eras Tour podría estar en problemas

Hay un dato sobre la película de Taylor Swift que ha preocupado a los swifties; sigue leyendo y entérate de qué se trata

Taylor Swift dio a conocer el pasado 31 de agosto que su exitosa gira, The Eras Tour, llegará a la pantalla grande: “El Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora y estoy encantada de decirles que pronto llegará a la pantalla grande”, escribió Taylor para anunciar la gran noticia. Será a partir del 13 de octubre cuando la artista de 33 años de edad llegue a las salas de cine en México. Hasta el momento, la película ha batido el anterior récord de venta de entradas en un solo día de AMC, que hasta ahora ostentaba Spider-Man: No Way Home (con 16,9 millones de dólares), y lo ha conseguido menos de tres horas después de que se pusieran a la venta las entradas, según informa la cadena de cines.

Sin embargo, se acaba de dar a conocer un dato que ha puesto a temblar a los swifties; te contamos más al respecto.

Malas noticias para la película de Taylor Swift: The Eras Tour

Algunos reportes han señalado que la película de Taylor Swift podría estar en problemas a pesar de haber batido récords en la preventa de entradas, superando incluso a varios proyectos de Marvel. La cinta ha recaudado ya 65 millones de dólares y se espera que alcance los 100 millones con su primer fin de semana. Sin embargo, las encuestas realizadas por The Quorum no invitan al optimismo.

De acuerdo a los sondeos realizados por dicho medio, la mitad de los encuestados ni han ido a un concierto de Taylor Swift ni tienen intención de hacerlo en el futuro. Y en cuanto a la posibilidad de ver el espectáculo de la aclamada cantante en la gran pantalla, el porcentaje de interés baja hasta tan solo un 39%.

La fuente sugiere así que el público ajeno al fenómeno fan de Swift no va a ir a ver The Eras Tour al cine, lo que limita en gran medida los espectadores que puede arrastrar a las salas. Si la película solo consigue atraer a los seguidores de la artista, sus números podrían no alcanzar las proyecciones estimadas más allá de su buen estreno.

Con información de Europa Press