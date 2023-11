¡Paris Hilton despide el 2024 con la llegada de su segunda hija, London!

Fue a principios de este año que Paris Hilton y Carter Reum le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, quien nació por gestación subrogada.

“Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras”, escribió en enero la artista para anunciar el nacimiento de su hijo, Phoenix. El pequeño ha recibido duras críticas durante las últimas semanas por su aspecto físico e incluso se ha especulado que pueda tener una enfermedad en la cabeza debido a su tamaño. Sin embargo, Paris ya salió a desmentir estas teorías y aseguró que su bebé está en perfectas condiciones.

“Viviendo una vida pública, los comentarios son inevitables, pero apuntar a mi hijo, o al de cualquier otra persona, es inaceptable. Esto me duele en el corazón y mucho más profundamente de lo que las palabras pueden describir. He trabajado duro para cultivar un ambiente de amor, respeto y aceptación, y espero lo mismo a cambio. Si no publico a mi bebé, la gente asume que no soy una buena madre, y si lo publico, hay algunas personas que son crueles y odiosas. Soy una madre trabajadora, orgullosa, y mi bebé está perfectamente sano, es adorable y angelical. He soñado con ser madre desde que tengo memoria. Phoenix es mi mundo y ha sido la mayor bendición de mi vida. Cada día con él es un recordatorio de lo que realmente importa. Es difícil imaginar que haya gente en el mundo que atente contra tanta inocencia. Espero que la gente se trate con más amabilidad y empatía”, dijo en defensa de su hijo.

¡Paris Hilton se convierte en madre por segunda vez! Así presentó a su hija

Paris Hilton anunció —de la forma más inesperada— que se convirtió en madre por segunda vez en este año. Fue durante el Día de Acción de Gracias que la multimillonaria reveló a través de su cuenta de Instagram que acaba de darle la bienvenida a su hija—via gestación subrogada—, a quien bautizaron como London.

"¡Agradecida por mi hija!”, escribió en la publicación y posteriormente comentó: “Ahora tengo dos bebés”.

Hasta el momento, la cantante y actriz no ha mostrado públicamente a su bebé.