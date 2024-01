Pamela Almanza habla sobre La Lola, el proyecto de VIX+ que aborda el machismo en las relaciones amorosas

En entrevista, Pamela Almanza nos comparte todo sobre La Lola, la nueva apuesta de VIX+ que está próxima a estrenarse el 2 de febrero

Conscientes de la problemática desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada, VIX+ lanza una nueva apuesta para concientizar al público masculino sobre su actuar en las relaciones amorosas; se trata de La Lola, una serie protagonizada por Diego Amozurrutia y Bárbara del Regil.

Lalo, interpretado por Diego Amozurrutia es un hombre acostumbrado a tratar a las mujeres como objetos para su consumo sexual, sin embargo, un día se encuentra con Romina, una chica que le entrega el corazón y otras cositas, a quien Lalo hiere profundamente tras comportarse como todo un patán.

Cansada de la situación, Romina decide acudir a la magia para hacerle pagar a Lalo, quien al despertarse una mañana ya no es él sino ella, la Lola.

Pamela Almanza forma parte del destacado elenco interpretando a Natalia, la hija del dueño de la casa productora donde trabaja Lalo, el mujeriego empedernido.

Cosmopolitan ¿Quién es Natalia en La Lola?

Pamela Almanza: Natalia es la hija del jefe de Lalo, ella tiene muchas ganas de explorarse y hacer cosas nuevas en la casa productora donde trabajan. Natalia quiere explorar su sexualidad y explorar sus gustos.

Es una chava que la vamos a ver dándose chance, lo cual es muy importante porque antes eso no era posible y actualmente, quienes así lo quieren, pueden ir, experimentar y probar. Natalia hace eso.

Cosmopolitan: ¿Por qué es importante hablar de las orientaciones sexuales y además hacerlo a través del entretenimiento?

Pamela Almanza: creo que ya estamos en una época donde es super importante, ya no hay vuelta atrás. De hecho, en los contenidos el tema central ya no es ese, sólo estamos viendo seres humanos vincularse y aún así sigue siendo pertinente sobre todo en este país donde tendemos a ser un poquito más cerrados. Todavía hay mucho machismo, mucha homofobia, mucha discriminación. A pesar de que ese ya no es el tema central: tenemos que seguir hablando de estos para que sea cada vez más normal.

Hacerlo a través de la comedia es una manera de hacerlo fácil de digerir para quienes aún no quieren y no pueden hablar del tema.

Cosmopolitan: ¿Con qué valores de Natalia te identificas?

Pamela Almanza: Natalia es una chava súper entrona y trae toda la visión de hacer las cosas desde un punto novedoso y fresco, está produciendo y proponiendo. Es una bocanada de aire fresco en su lugar de trabajo. Me identifico con ella porque todo lo hace desde un lugar sumamente responsable.

No me costó ningún trabajo interpretar a Natalia, fue una gozadera. En la mayoría de mis proyectos me la paso increíble y La Lola no fue la excepción, aunque este personaje sí es muy diferente a todo lo que he hecho antes.

Cosmopolitan: ¿Consideras que esta nueva versión de La Lola tiene un enfoque feminista o de mayor incluso respecto a la versión argentina del 2009?

Pamela Almanza: 100%, sí. Afortunadamente, nuestros directores y el equipo de producción liderado por Ana Lorena Pérez y Francisco Franco son lo máximo y estuvieron cuidando mucho el enfoque todo el tiempo. Lom platicamos durante los ensayos y fuimos muy cuidadosas con el enfoque para que fuera sumamente humano, bonito y divertido.

El enfoque de la nueva versión de La Lola es sumamente inclusivo y feminista Instagram

Cosmopolitan: ¿Qué significa para Pamela Almanza trabajar con VIX+?

Pamela Almanza: Yo estoy muy contenta, es lo primero que hago con VIX+ y la verdad caí en blandito porque fue un proyectazo. Cuando se acabó todos estábamos muy tristes. La Lola tiene un reparto muy variado, pero lleno de gente increíble.