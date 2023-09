P#t@s Redes Sociales: la reveladora serie de Amazon Prime que retrata la vida de los influencers

Una de las principales características de Internet es la inmediatez y con ella el envejecimiento mediático prematuro de muchas celebridades que, hasta hace no mucho, fueron inspiración de millones de jóvenes que querían dedicar su vida a la creación de contenidos en Youtube principalmente, y actualmente en otras redes sociales como TikTok

Las P#t@s Redes Sociales pone sobre la mesa la vida después de Internet, ¿qué ocurre con los influencers que después de alcanzar el éxito, envejecen digitalmente y pierden vigencia entre los gustos de su audiencia?

Esta nueva serie de Amazón Prime retrata los problemas a los que se enfrentan las celebridades que nacieron en internet hace cerca de 10 años y hoy están fuera de foco, pero además lo hace con un elenco novedoso que, en buena medida, ha sido parte de la generación de artistas y creativos que se enfrentaron a lo que Jorge Ulloa, productor de la serie, llama el envejecimiento en Internet.

En entrevista para Cosmopolitan Jorge Ulloa, Nataly Valencia, Azul Guaita, Paulina Gaitán, Hernán Mendoza, Jesús Zavala, Melissa Hallivis y Hugo Catalán nos cuentan su experiencia en esta prometedora serie que desenmascara la otra cara de la moneda de la fama en Internet.

La historia gira en torno a Amanda quien es interpretada por Paulina Gaitán, una influencer que conoció la cima del éxito a través de un canal de contenido infantil, pero al llegar a los 30 años se enfrenta a una crisis que nadie le advirtió que llegaría y es que hace varios meses dejó de ser la estrella a la que todos y todas las jóvenes admiraban.

Jorge Ulloa: La primera generación de influencers en español que nació hace 10 años está viviendo la etapa de jubilación y es una etapa inevitable en la cual me veo identificado. Yo tengo el canal de EnchufeTV que nació hace 12 años y comparte muchísimo en común con canales que nacieron en esa época dorada de YouTube donde estaba también Luisito Comunica, Werever y Yuya y siempre existía la pregunta ¿qué va a pasar cuando seamos treintones?

Además de perseguir todas las oportunidades para volver a colocarse como un personaje vigente del internet, Amanda y su equipo también tienen que enfrentar la crisis financiera que conlleva la perdida de suscriptores y anuncios publicitarios cuando eres tu propia jefa y no obtienes el resultado que esperabas.

De influencers a ‘otra cosa’

Seguramente te preguntarás qué ocurrió con esas personalidades que nacieron en Youtube y que actualmente están haciendo otra cosa.

Jorge Ulloa: Hay influencers que sí fueron muy inteligentes al manejar su momento más fértil en internet, por ejemplo Amanda -que se parece mucho a Yuya-. Ella (Yuya) sí logró ser una gran empresaria, por ejemplo, pero esto se debe a que hay otro tipo de preparación.

Nosotros no queríamos ser influencers, no existía ese concepto, no existía la monetización. Hay un diagrama que indica cuáles son las profesiones más saboreadas por la juventud y en América Latina son los influencers y youtubers. El problema es que no existe preparación para nada más y cuando se te acaba eso ¿qué pasa?

Qué ocurrió con los influencers mexicanos de la primera generación de Youtube

Luisito comunica

Cabe destacar que Luisito Comunica estudió ciencias de la comunicación en la BUAP, por lo que, después del gran éxito que tuvo en Youtube ha incursionado en otros negocios como el tequila, la telefonía celular y la industria restaurantera. También se lanzó como actor de doblaje en la película Sonic 2. Aunque continúa activo en Internet, YouTube ya no es su principal ingreso. Su fortuna asciende a 19.79 millones de dólares.

Yuya

Aunque estudió ballet, teatro y cine, lo que realmente le cambió la vida a Yuya fue el canal de Youtube LadyMakeUp16 que abrió en el año 2010. Mariand Castrejón Castañeda mejor conocida como Yuya es reconocida como la influencer más influyente de América Latina, supo aprovechar su esporádica fama en internet y en 2017 emprendió su propia línea de maquillaje que además se comercializa en Chile, Colombia y Perú.

Werevertumorro

En realidad, Gabriel Montiel quería ser futbolista, pero un día de febrero de 2007 tuvo la genial idea de tomar la cámara y abrir un canal de Youtube para compartir contenido sobre futbol y momentos random de su vida. Sin planearlo, él y su equipo saltaron a la fama y con ella llegaron los problemas. Enfrentó diversas disputas legales hasta que decidió abandonar el sueño. Actualmente tiene un canal de streaming para gamers.

Si tu objetivo más grande es ser YouTuber y se acaba ¿qué pasa después de eso?

La serie P#t@s Redes Sociales nos muestra a través de la comedia cómo ha sido la vida de esa primera generación de influencers en español que actualmente ya no se dedican a la creación de contenidos de YouTube y es que en la carrera de un influencer no hay rutas a seguir, ni caminos trazados. Un día estás en la cima de las suscripciones y otro día, simplemente, desapareces del foco.

Nataly Valencia: Vivimos el tema de los influencers desde adentro, ha habido películas que han intenado hablar del personaje infleuncer pero lo han hecho desde afuera y eso hace que tenga una mirada medio vacía, se le ve hueco. Nosotros queríamos hablar de algo más complejo. También es una radiografía de lo que es la sociedad actual de que cada persona, no sólo los influencers tienen una necesidad de ser mostrados, de ser vistos, de ser aprobados.

A partir del 15 de septiembre podrás disfrutar de la serie P#t@s Redes Sociales a través de Amazon Prime, consta de 8 divertidos capítulos que te mostrarán la otra cara de la moneda en la vida de los Youtubers.