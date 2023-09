One Piece: lo que debes saber sobre el personaje que se incorpora a la segunda temporada

One Piece, el gran éxito del verano para Netflix, ha sido renovada. La celebrada serie que adapta a imagen real el conocido manga y anime tendrá una segunda temporada en el servicio de streaming.

Los fans de One Piece podrán seguir disfrutando de las aventuras de Luffy y el resto de los piratas del Sombrero de Paja. Así lo confirmó la compañía con un vídeo de Eiichiro Oda, el creador de One Piece hace ya 26 años. El artista japonés (con la cara censurada), transmite un mensaje al público a través de un den den mushi (caracol de comunicaciones). “A la Gran Flota de Sombrero de Paja: ¿Qué les ha parecido la temporada 1 de One Piece en imagen real?”, comienza Oda.

“Pasé mucho tiempo trabajando en ello con Netflix y Tomorrow Studios. Parece que la gente de todo el mundo ha estado disfrutando de la serie, lo que hace que el arduo trabajo del equipo de producción realmente valga la pena. A todos los que han sido fans de One Piece durante años y a aquellos que han experimentado One Piece por primera vez, muchas gracias”, añade el artista, antes de confirmar lo que tanto se demandaba.

“Dos semanas después del estreno, acabo de recibir una gran noticia: ¡Netflix ha decidido renovar la serie! ¡Las aventuras de Iñaki [Godoy] y los Sombreros de Paja en imagen real continuarán!”, celebra Oda, que no anticipa una fecha de estreno aproximada. “Todavía llevará un tiempo tener los guiones listos, así que tened paciencia”, reconoce.

Estas palabras, sin embargo, contradicen las del CEO de Tomorrow Studios, Marty Adelstein, quien aseguró hace unos días en Variety que los guiones ya estaban listos a la espera de recibir la luz verde de Netflix. El productor incluso se aventuró a decir que la segunda temporada de One Piece se estrenaría entre 12 y 18 meses desde que acabe la huelga de actores y guionistas.

Llegue cuando llegue, lo cierto es que Oda ha confirmado a otro de los grandes personajes de One Piece para la segunda entrega. “A partir de ahora, me parece que los piratas del Sombrero de Paja necesitarán un gran médico... ¡Ya veremos!”, sugiere. Está hablando nada menos que de Chopper, el pequeño reno sanitario que muy pronto se unirá a la tripulación de los protagonistas.

El comunicado acaba con Oda dibujando al propio Chopper mientras suena la banda sonora de One Piece. Se desconoce qué partes del manga se adaptarán en esta ocasión. En la primera temporada se llevaron a la pantalla los 95 primeros capítulos, es decir, la Saga del East Blue completa a excepción del arco de Loguetown. Es posible que, de cara a la segunda temporada, One Piece se salte algunas partes para poder avanzar más rápido. Y es que el manga, que sigue en activo, está acercándose ya al capítulo 1100. Si Netflix quiere llegar hasta el final de la historia, necesitará sacrificar algunos arcos narrativos secundarios.

Por Europa Press