Nicola Coughlan revela si su cintura fue editada con Photoshop para los Bridgerton 3

Ya ha aterrizado en Netflix la segunda parte de la tercera temporada de Los Bridgerton. Basada en las novelas de Julia Quinn, esta entrega exploraba la historia de Penélope Featherington y Colin Bridgerton. Por desgracia, la actriz de Penélope, Nicola Coughlan, ha recibido numerosas críticas por su cuerpo, las más recientes, sugiriendo que su cintura había sido retocada por Photoshop para la serie.

Nicola Coughlan finalmente revela si su cintura fue editada para los Bridgerton 3

“Vi algunos trolls. Me decían: ‘Te han ‘photoshopeado’ la cintura’, y yo les respondía: ‘No, no lo han hecho”, ha declarado la intérprete a PEOPLE, achacando el origen de los rumores a la vestimenta inspirada en la Regencia que utilizan en la ficción. “Creo que si usas corsé por mucho tiempo, tu cuerpo realmente se amolda a él”, explica. “A veces vienen a una prueba para un diseñador de moda y me ponen un corsé y yo les digo: ‘Oh, puede ir ajustado’”, añade Coughlan.

Luke Newton, que da vida a Colin, coincide en que la vestimenta de Los Bridgerton influye en la apariencia: “No llevo corsé, no llevo tacones, pero realmente te cambia la postura, lo que sienta bien y ayuda mucho con el personaje”.

Nicola Coughlan y las críticas que ha recibido sobre su físico

Recientemente Coughlan hablaba de las críticas a su figura, celebrando que había dado un paso al frente al rodar determinadas escenas. “Pedí específicamente que se incluyeran ciertas líneas y momentos. Hay una escena en la que estoy muy desnuda ante la cámara, y esa fue mi idea, mi elección. Simplemente lo sentí como un gran váyanse a la mi3rd@' en toda la conversación en torno a mi cuerpo; fue increíblemente empoderador”, confesaba.

Y es que la actriz lleva años recibiendo comentarios despectivos e insultos por su cuerpo… y respondiéndolos con contundencia. En 2018, escribió una columna en The Guardian donde pedía que se la juzgara por su trabajo y no por su físico. Y en 2022, en un duro comunicado en Instagram, ya eliminado, pedía que si alguien tenía una opinión sobre su cuerpo, por favor no la compartiera con ella.

NETFLIX

Por Europa Press