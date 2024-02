Nickie Nicole da la vuelta a la página: la rapera y Rauw Alejandro levantan sospechas de romance

Nickie Nicole y Rauw Alejandro fueron captados en Miami pasándola muy bien juntos, ¿será este el inicio de un nuevo romance entre dos celebridades?

Hace apenas unos días Nickie Nicole se enteró de la infidelidad de su exnovio Peso Pluma con la influencer Sahar Sonia en un casino de Las Vegas después del encuentro entre los Chiefs de Kansas y los 49’s de San Francisco en la edición LVIII del Super Bowl.

Conmocionada y sorprendida por el video del cantante tomado de la mano de una misteriosa mujer, aparentemente ajena al espectáculo, Nickie Nicole advirtió que ella tampoco sabía que estaba ocurriendo en su relación, sin embargo, era la señal inequívoca de que ‘ahí no es, hermana’ por lo que decidió ponerle punto final a la relación y eliminó todas las fotos que compartía con Peso Pluma en su cuenta oficial de Instagram.

Todo parece indicar que Nickie Nicole ya le dio vuelta a la página pues en su última aparición pública fue vista con el exnovio de Rosalía, Rauw Alejnadro, en un antro de Miami.

¿Quién es la mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole? Getty Images

Nickie Nicole y Rauw Alejandro ya tienen historial

Aunque no queda clara cuál es la situación entre Nickie Nicole y Peso Pluma, ya que ninguno de los dos ha dado más detalles sobre el bochornoso video que comprueba la infidelidad, la determinación de Nickie Nicole desde el primer momento fue no quedarse donde no hay respeto porque entonces no hay amor.

El respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuida y no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy Nickie Nicole

La noticia de que Nickie Nicole y Rauw Alejandro fueron captados juntos en una discoteca de Miami viene a abonar a un historial de encuentros y elogios que ya tenían entre sí desde 2021 cuando ambos colaboraron en la canción ‘Sabe’. La rapera argentina aprovechó la oportunidad para reconocer que el reggaetonero es sumamente talentoso y amable.

La química entre ambos fue muy evidente durante su participación en el concurso ‘La Firma’ donde la hicieron de jueces durante una temporada de 8 capítulos producida por Netflix, por lo que ahora que fueron sorprendidos disfrutando de la Ciudad sol, no sería extraño que surgiera entre ambos un sentimiento más allá de la amistad.

Peso Pluma borra fotos de Nickie Nicole en Instagram

Aunque aún son mutuals en Instagram, Nickie Nicole y Peso Pluma parecen haber olvidado la breve relación que tuvieron y es que, cuando estalló el escándalo de infidelidad por parte de Hassan, ella borró de inmediato todo recuerdo mientras que para el mexicano las cosas fueron mucho más lentas, pues esperó a que la fiebre del morbo pasara para reaccionar del mismo modo y eliminar las fotos junto a su exnovia.

Esto viene a reforzar los rumores sobre un nuevo capítulo amoroso entre Nickie Nicole y Rauw Alejandro, quien lleva ya varios meses soltero y los misteriosos caprichos del destino lo juntaron con su vieja amiga en el Festival Vibra Urbana por lo que decidieron disfrutar juntos una alocada noche sin miedo a los paparazzis.