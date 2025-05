Melissa Joan Hart y su “Destino Soñado” en México: “Volver a esos recuerdos fue hermoso y súper emocionante”

Fotos: Cortesía de Max

Puede que la conozcas como Sabrina, Clarissa o simplemente como la reina absoluta de los 90, pero hoy, Melissa Joan Hart nos recuerda que, más allá de la magia y los sets de televisión, hay historias que siguen latiendo en el corazón. Y justo eso es lo que vivió en Destino Soñado, un proyecto muy distinto a todo lo que ha hecho antes, filmado en un rincón paradisíaco de nuestro país y con muchas, muchas sorpresas.

En entrevista, Melissa nos cuenta cómo fue abrir su corazón frente a las cámaras, reconectar con una figura muy especial de su pasado y dejarse llevar, literalmente, de la mano de Poncho Herrera. Spoiler alert: ¡incluye zip lines y hasta grillos como snack!

Has interpretado a personajes que todos amamos, pero en esta ocasión fuiste tú misma frente a la cámara. ¿Cómo fue abrirte emocionalmente en un formato tan íntimo?

Melissa: Fue... inesperado. Me invitaron a hacer una serie en México y pensé que era algo con guión. Pregunté qué debía estudiar, qué debía ponerme, y me dijeron: “Solo usa un vestido bonito y ven”. ¡Yo como, ok! Todo era muy secreto, lo cual me intrigó aún más. Cuando entendí que solo tenía que hablar sobre mí, pensé: “Ah, ¡eso sí sé hacerlo!”. Pero luego me decían que habría sorpresas y yo como, ¿Qué tipo de sorpresas? Fue toda una aventura, distinta a todo lo que he hecho.

¿Y grabaron en Xcaret? Cuéntanos, ¿cómo fue regresar a México?

Melissa: Amo México. He venido muchas veces en los últimos 27 años y siempre me siento bienvenida. Esta vez traje a mis hijos y fue hermoso. Estuvimos en un resort increíble, hicimos zip lines entre fuego y agua, nadamos en cuevas ¡de noche! Fue muy divertido. Además, tener a Poncho conmigo fue clave. Me tomó de la mano, literalmente, para acompañarme en todo. Me explicaba lo que estaba pasando, me traducía... incluso me ofreció comer un grillo. Yo: “¿Perdón? ¿Un grillo?”

¿Qué te hizo decir sí a Destino Soñado?

Melissa: Me dijeron: “¿Quieres venir a México para un programa?” y yo pensé en mis fans. Tengo una base increíble de seguidores allá desde los tiempos de Sabrina y Clarissa, así que dije: esto podría hacerlos felices. Aunque no sabía exactamente qué iba a pasar, mi manager me tranquilizó: “Confía”. Así que lo hice.

En este episodio, reconectas con una persona clave de tu pasado. ¿Qué significó eso para ti?

Melissa: Fue muy emotivo. Con los años, algunas relaciones evolucionan. Pasas de ser compañeros de trabajo a sentirte como familia. En el set de Sabrina pasábamos 14 horas diarias juntos, ¡más que con tu propia familia! Esta persona que aparece en el programa se volvió como una hermana para mí. Recordar todo eso, los momentos buenos, las lágrimas, las carcajadas… fue muy especial.

Alfonso Herrera fue tu guía en todo esto. ¿Qué tal fue compartir con él?

Melissa: ¡Fue lo máximo! Aunque me tomó un momento entender que Alfonso y Poncho eran la misma persona (risas). Todo el equipo hablaba en español y yo no entendía nada, así que él me iba diciendo: “Vamos a comer”, o “Sube al bote”. Fue paciente, divertido y su entusiasmo me tranquilizó muchísimo.

¿Descubriste algo nuevo sobre ti misma durante este viaje?

Melissa: Sí, que puedo mantener la calma. Normalmente soy muy energética, pero esta vez estaba en modo zen. Tal vez porque no sabía qué venía. Fue lindo escuchar recuerdos que ya había olvidado, anécdotas que me contaban otros y que me hicieron revivir esos momentos.

¿Sientes que Destino Soñado te ayudó a ver tu pasado desde una nueva perspectiva?

Melissa: Sí, totalmente. Fue lindo ver cómo mi trabajo sigue siendo celebrado. Saber que Sabrina sigue trayendo alegría a la gente, después de más de 20 años, es un regalo. Me recordó una parte de mi vida que a veces parece de otra era, antes de ser mamá, antes de casarme… y revivir eso fue muy especial.

Si tuvieras que describir esta experiencia en tres palabras, ¿cuáles serían?

Melissa: Aventurera, hermosa y emocionante.

¿Y qué te gustaría que el público se lleve al ver tu episodio?

Melissa: Que se rían, que se emocionen, que conecten. Espero que les traiga alegría. Yo me llevé mucho amor de regreso conmigo.

Destino Soñado ya está disponible y estrena un capítulo por semana. El episodio de Melissa Joan Hart es el tercero y podrás verlo a partir del 27 de mayo por Max y Discovery.