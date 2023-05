“Me aferré a mi amor propio": Sarah Barlondo sobre su proceso de aceptación

Sarah Barlondo tuvo un accidente que le cambió la vida; fue gracias a su fuerza y perseverancia que hoy en día está de pie.

Sarah Barlondo es una actriz de origen francés que llegó a México con la ilusión de construir una carrera, hizo las pruebas necesarias para entrar a la escuela de actuación de Televisa y afortunadamente logró pertenecer a ella; de un momento a otro, la vida le cambio por completo tras sufrir un fatal accidente que le generó una discapacidad en una de sus manos.

Sarah aprendió a ser muy fuerte Foto: Cortesía

“Después del accidente, tengo todo muy borroso; el primer momento que tengo claro, es despertar en el hospital, gritando. Mí accidente fue en Francia, así que cuando yo abrí los ojos pensé que estaba en México y gritaba cosas en español. Realmente fue un gran shock porque yo estaba dormida en el auto y de pronto tenía miles de médicos a mi alrededor, además el dolor fue muy intenso”, comentó Sarah.

Los retos a los que Sara se ha enfrentado

La actriz ha tenido que enfrentarse a grandes retos personales tras el percance del que fue víctima a los 19 años; tristemente, durante tres años, tuvo que someterse a 20 cirugías para lograr salvar su mano, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, Sarah perdió tres dedos.

“Uno de los traumas más grandes a los que me enfrenté, es tener que renunciar a mis sueños. En ese momento la inclusión no existía, por lo tanto, yo no tenía espacio en la televisión, pues en ese entonces, no había personajes con mi condición.” Mencionó Sarah.

Los retos a los que Sara se ha enfrentado Foto: Cortesía

Sarah Barlondo vivió un proceso muy largo de aceptación; después de 10 años, se sintió lista para poder contar su historia: “Me di cuenta que tengo que estar orgullosa de pertenecer a un grupo de personas que son diferentes. No encontraba mi lugar en el entendimiento, pero con el paso de los años no solté la toalla y logré que los directores me fueran llamando poco a poco”, dijo la actriz.

Sarah y su vida como madre

La actriz comentó que volverse madre la obligó a enfrentarse a nuevos obstáculos, sin embargo, también le hizo darse cuenta que es capaz de superar cualquier situación que se le presente porque su fortaleza le ha ayudado a llegar hasta dónde hoy se encuentra.

Sarah Barlondo habla sobre su proceso de aceptación Foto: Cortesía

“Tener a mi bebé fue un momento muy duro, pero sé que no estoy sola y eso me hace sentir mejor. Durante 3 meses me sentía culpable por no ser la mejor madre, sin embargo, me aferré a mi amor propio, así entendí que no hay madres perfectas”, aseguró la actriz para Cosmopolitan.

Sarah Barlondo quiere que otras mujeres que están pasando por una situación similar, entiendan que está bien sentirse mal, y a su vez, les hace una invitación a todas esas chicas para que se atrevan a hablar sobre sus sentimientos.