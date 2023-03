Valeria Vera sobre ‘Siete veces adiós’ y su paso por la actuación

La actriz y cantante Valeria Vera, se abre paso en las plataformas de streaming. ¡Aquí te decimos cuáles serán sus próximos proyectos y dónde puedes verlos!

Valeria Vera comenzó su carrera a los 6 años; desde pequeña decidió tomar el camino de la música y la actuación. Todo comenzó con la obra de teatro Amor sin barreras, después vinieron otros proyectos que le abrieron paso en la comedia musical. Afortunadamente, la actriz ha podido desenvolverse con éxito en lo que más disfruta: los escenarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valeria Vera (@valerozavera)

En la actualidad, Valeria protagoniza el papel de Lamore en la obra de teatro Siete veces adiós, que toca temas vinculados a las relaciones en pareja. Te recomendamos leer: De actriz a empresaria: Aislinn Derbez y su paso por ‘La magia del caos’ “Siente veces adiós, trasforma. Es la historia de una pareja que revive sus siete mejores momentos, y durante ese tiempo, el público se sentirá identificado con alguna de las situaciones representadas. Además, la obra tiene un gran plus: la música”, aseguró Valeria.

Foto: Beto Vargas

A lo largo de la representación, hay una especie de sube y baja de emociones, así como en cualquier relación. La cantante comentó que, para poder compartir una relación sana con tu pareja, es necesario abrirse a tomar terapia y tener flexibilidad ante la persona que amas, así podrás llegar a construir acuerdos por medio de la comunicación. Te recomendamos leer: TEDx: Isabel Burr se quita los pupilentes y las extensiones en un acto de amor propio

Sus nuevos proyectos

Desde hace algún tiempo, Valeria Vera había esperado poder concretar esta nueva película; Fuga de Reinas, es una producción hecha por Netflix que aborda temas que seguramente le interesarán a cualquier mujer.

Foto: Beto Vargas

“El haberme quedado con un personaje como el que voy a interpretar en esta trama, me hizo sentirme muy orgullosa de la mujer que soy, de no tener ningún tipo de pena ni incomodidad física. Yo soy gay y a veces el arquetipo que se tiene de la feminidad no encaja con el concepto que yo tengo. Recibí rechazos muchas veces, sin embargo, siempre me fui fiel. Cuando me quedé con uno de los protagónicos de Fuga de Reinas, mi di cuenta que sí llega el día en el que puedes alcanzar tus sueños“, dijo la actriz para Cosmopolitan.

Foto: Beto Vargas

La espiritualidad a jugando un papel muy importante para impulsar la carrera de Valeria Vera, ya que le ha ayudado a manejar su ego, además ha comprendido que su profesión va de la mano de su misión, que es compartir con otros, hacer algún servicio y ser un artista socialmente responsable. Créditos: Fotógrafo: Beto Vargas @betovargasmx Asistente: Pedro Berumen @petters_inc Asistente: Lucia Cano @luccano MUAH: Yanel Rogo @yanel_rogo PR: Armando Bocanegra @_boknegra_ Te recomendamos leer: Espectacular lanzamiento de K23, el nuevo disco de Kenia OS