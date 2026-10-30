¿Mejor que Zendaya? McKenna Grace conquista el method dressing con todos sus looks de Los Juegos del Hambre

El method dressing se ha convertido en una de las estrategias de moda favoritas de las estrellas de Hollywood para promocionar sus proyectos, y si alguien ha demostrado que sabe llevar esta tendencia a otro nivel es McKenna Grace, quien está llamando la atención con una serie de estilismos inspirados en el universo de Los Juegos del Hambre.

La joven actriz ha convertido cada alfombra roja de ‘Amanecer en la Cosecha’ en una oportunidad para rendir homenaje a la historia que protagoniza, apostando por diseños que evocan la estética de Panem, sus personajes y la atmósfera de la saga.

Una propuesta que inevitablemente recuerda a Zendaya, quien se ha consolidado como una de las grandes referentes del method dressing gracias a sus inolvidables looks durante las giras promocionales de Dune y Challengers.

Los looks de McKenna Grace que rinden homenaje a Los Juegos del Hambre

McKenna Grace interpreta a Maysilee Donner en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva precuela de la franquicia que llegará a los cines el próximo 20 de noviembre de 2026.

Para esta etapa promocional, trabaja junto a la estilista Molly Dickson, quien ha conseguido convertir sus apariciones en una auténtica colección de referencias cinematográficas.

Vestido que recrea a la arena

Uno de sus looks más impresionantes llegó durante la presentación de la película en Londres, donde McKenna apostó por un vestido de Almée Couture con bordados de cuentas que recreaban un paisaje de montañas, cielo y flores tridimensionales, inspirado en la arena del Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La pieza, con una silueta ajustada y una falda larga, convirtió el escenario de la película en una propuesta de alta costura. La propia actriz explicó que su intención era hacer referencia a la arena y a la emblemática Cornucopia.

El vestido de novia de Katniss Everdeen

Uno de los homenajes más especiales fue el vestido blanco inspirado en el icónico diseño que llevó Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, durante Los Juegos del Hambre: En llamas.

McKenna recuperó la esencia de aquella pieza con una creación de Monique Lhuillier, durante su aparición en París para la exposición dedicada al vestuario de Panem. Un guiño directo a uno de los momentos más recordados de la franquicia.

Vestido rojo de Jennifer Lawrence

Para la Academy Museum Gala, celebrada el 17 de octubre, la actriz eligió un vestido rojo personalizado de Mônot que evocaba el diseño de Calvin Klein que Jennifer Lawrence llevó a los Premios Oscar de 2011.

Mariposas de Effie Trinket

Para el Newport Beach Film Festival, Grace apostó por las mariposas, esta vez con un sofisticado diseño de Nicole + Felicia en tonos oscuros que elevó su apuesta de estilo en la alfombra roja.

Homenaje a Rue

Otro de los estilismos que llamó la atención fue un vestido vintage de Betsey Johnson en tono turquesa, con estampado floral y mangas abullonadas, una propuesta que rindió homenaje a Rue, el entrañable tributo del Distrito 11 interpretado por Amandla Stenberg en la primera entrega.

Los looks de McKenna Grace que rinden homenaje a Los Juegos del Hambre Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images

Homenaje a la extravagancia de Caesar Flickerman

McKenna también apostó por un diseño de archivo de Gucci cubierto de lentejuelas en tonos rojo, azul y dorado. El vestido, con estampado geométrico y un llamativo lazo en el cuello, evocó la extravagancia de Caesar Flickerman y el particular sentido de la moda del Capitolio.

Vestido de plumas de Katniss Everdeen

McKenna también rindió homenaje a En llamas con un vestido negro de Chloé, adornado con plumas rojas en los hombros, que recreó uno de los looks más memorables de Katniss durante la fiesta en la mansión del presidente Snow.

Con esta elección, la actriz demostró que el method dressing no tiene por qué limitarse a recrear vestuarios: también puede recuperar la personalidad y los códigos visuales de los personajes.