Los secretos de Karime Pindter

Al menos que hayas vivido debajo de una roca en los últimos meses, seguramente el nombre de Karime Pindter llega a tu mente acompañada de las palabras carisma, belleza y risas sin fin. Si la salida de Karime de La Casa de los Famosos dejó algo en claro, es que ella es más que una chica de reality, ella es una estrella en ascenso.

Es por eso que cuando se nos presentó la oportunidad de entrevistarla y conseguir sus mejores tips y recomendaciones de belleza, no pudimos dejar pasar la oportunidad. Aquí les dejamos lo que viene para la vida Matrioshka y los productos que le dan ese toque único a su esencia tan vibrante.

Cuéntanos un pequeño resumen: ¿Qué ha sido de Karime Pindter desde su salida de la Casa de los famosos?

Look: Vestido, Aya Muse en Farfetch. Joyería, TTEN. Botas, Alexander Vauthier en Farfetch. Christopher Armenta

“Desde que salí de La Casa de los Famosos no he parado de trabajar, y me siento súper afortunada por eso. A un par de semanas de salir estrené mi especial de stand up presentado por Comedy Central, “De la Mano del Señor”, que era algo con lo que había soñado por mucho tiempo. Además, empecé a grabar la nueva temporada de mi podcast “Karime Kooler” que ya está disponible en YouTube y actualmente estoy de panelista con Yordi Rosado y Karla Díaz en el after de “Soltero Cotizado”, la conducción me fascina. Y cierro el año con el estreno de LOL de la mano de Eugenio Derbez que es uno de mis ídolos de la comedia.”

Recientemente estrenaste tu propio programa, ¿qué fue lo que más disfrutaste de tener tu show de stand up?

“Creo que no hay nada más rico que reírse de uno mismo y eso es justo lo que hago en mi especial, cuento de donde vengo y muchas de las cosas que viví de una forma divertida, es como una sátira de mis 20s, y habló sobre muchas de las cosas que la gente piensa de mí.”

¿Y cuál fue el mayor reto?

“Me preparé muchísimo, trabajé en el guión por meses y meses y estuve tomando clases de actuación y de clown para que saliera como yo quería. Pero valió la pena.”

¿Qué significa para ti ser considerada como una de las comediantes más queridas de México actualmente?

Look:Jumpsuit, saco y aretes, H&M. Botas, Alexander Vauthier en Farfetch. Christopher Armenta

“Me siento muy agradecida con el cariño que he sentido en los últimos meses. Se ha formado una comunidad increíble en mis redes y me encanta leerlos, ver sus memes ¡todo! Su apoyo es otro nivel, y me conocen mejor que nadie. Me encanta la conexión que tenemos.”

Sobre Lol, ¿cuál fue tu táctica para tratar de sobrevivir al humor del resto de los comediantes?

“Hice de todo desde antes de entrar. Ponía especiales de stand up y hasta me iba a los shows e intentaba no reírme para practicar. Hasta le pedí tips a mi psicólogo, es súper difícil no reírse cuando estás con maestros de la comedia como los que hay en esta temporada.”

Sin entrar en spoilers, para ti, ¿quién es el participante más cómico?

“En realidad todos me parecieron súper graciosos y me encantó compartir telón con todos. Pero tal vez mi favorita sea Alexa Zuart, que hace poco dejó de ser maestra de primaria para dedicarse a esto y se me hace que tiene un sentido del humor súper original, es una mujer súper empoderada, me encanta. Sin dejar atrás a un personaje que yo no conocía que es El Diente de Oro, yo estaba anonadada con él.”

¿Cuál es tu rutina de belleza?

“Si algo amo en esta vida es el skin care, mi alma gemela es Javi Derma, el mejor dermatólogo de Latinoamérica. Hago skin care todos los días en las mañanas, en las noches y cuando tengo un tiempo extra soy fanática de usar mascarillas.”

¿En qué orden aplicas los productos?

“Todas las mañanas uso jabón facial de Dermaheal, agua termal, un eye contour de Dermaheal que me fascina que tiene un aplicador de metal frío que previene las ojeras. Seguido a eso uso el watery oil Abeille Royale de Guerlain, y después un serum y crema anti age de Filorga. Obviamente nunca puede faltar mi bloqueador solar de Dermaheal.”

¿Cuál es tu esencial de belleza?

Look:Carlos Pineda. Joyería, Karizia. Zapatos, René Caovilla en Gran Vía Christopher Armenta

“El bloqueador solar debe ser el esencial de todas. Yo uso el de Dermaheal y lo retoco cuatro veces al día con mi protector solar en polvo de Cantabria Labs. Aunque lo que no puede faltar sin duda es mi Mon de Guerlain.” Karime Pindter

Si alguien quiere oler como tú, ¿qué perfume debe comprar?

“Mi sello es el Mon de Guerlain, por siempre. Lo conocí hace 6 años en Italia, me lo mostró una amiga española y era la sensación, luego me fui de vacaciones a Paris, lo veía por todos lados y me enamoré de ese perfume. Desde ahí no lo he dejado, y la verdad siempre me dicen que huelo a cielo.”

¿Por qué te conquistó esta fragancia?

“La empecé a usar a los 24 años, venía de usar fragancias muy dulces, como más juveniles, y este perfume me pareció la mezcla perfecta entre un aroma dulce, elegancia y poder.”

¿El cosmético sin el cual no podrías vivir?

“Polvo para retocar mi maquillaje, el lip plump de Dior y los iluminadores de Guerlain. También mi rímel y primer de Too Faced Better Than Sex. ¡No puedo elegir solo uno!” Karime Pindter

¿Cuál es tu opinión personal sobre la belleza natural?

“Creo que lo importante es que las mujeres nos sintamos seguras y hay muchos formas de maneras de lograrlo. A mí por ejemplo, me encanta hacerme todo tipo de tratamientos y procedimientos para verme mejor, pero estoy consciente de que es necesario mucho amor propio para llegar a entender que la belleza natural es muy especial”

Qué hábitos contribuyen a que te sientas bien contigo misma (por dentro y por fuera)

Look: Vestido, Golden Goose. Joyería, TTEN. Zapatos, René Caovilla en Gran Vía. Christopher Armenta

“Por dentro, cuido mucho mi salud mental, desde psiquiatra, psicólogo y lo que más amo en este mundo: mi terapia de access consciousness, si no saben sobre el tema se los recomiendo muchísimo. Cada que puedo voy a un curso de mindfulness, me voy un fin de semana de retiro espiritual, al temazcal y al spa. Sobre todo, algo que me hacer sentir bien es trabajar en lo que amo y esforzarme para que todo salga a la perfección. Y por fuera, desde niña mi mamá me enseñó a estar arreglada y verme bien, porque si te arreglas y te ves bien te vas a sentir más segura contigo misma y lo vas a proyectar con los demás. Cuando no estoy de viaje y durante la semana trato de cuidar mi alimentación y hacer ejercicio, aunque no he podido hacer mucho desde que salí de La Casa de los Famosos. Intento en la medida de lo posible dormir 8 horas diarias.”

Cuál es tu mayor hack de belleza

“Un error que comete mucha gente a la hora del skin care es no aplicarlo en escote y cuello ¡eso es vital! Hay que cuidar la cara pero ahora vienen muy fuerte también las cremas antiedad para el cuerpo. Igual, me hago seguido un masaje linfático para desinflamarme después de algún viaje o fiesta, y antes de cualquier sesión o grabación importante no puede faltar. También me encanta la aparatología. Y otro tipsazo de belleza es que yo usé mucho tiempo extensiones de pestañas y se me maltrataron muchísimo, también sentía que no tenía tantas cejas y empecé a usar los productos de pestañas y cejas de Dermaheal y parece un milagro porque te crecen muchísimo y no se maltrata tu piel.”

El paso en tu rutina de belleza que no puedes dejar de hacer por nada del mundo

“Así llegué cansada, desvelada, enfiestada, destruida, deprimida, o hasta esté con alguien y quisiese verme bien… nunca, pero nunca dejó de desmaquillarme.”

¿Qué hay en la bolsa de Karime Pindter? (las 5 cosas que primero te vengan a la mente)

“Lentes de sol, cargador, polvo y lipstick para retocarme y obvio, mi perfume Mon de Guerlain.”

¿Cuáles son los productos que mejor le van a tu tipo de piel?

“Tengo piel mixta, y me gusta hacer una rutina con tónico, serum, crema y bloqueador seco. Javi Derma me dió el tip de estar cambiando constantemente la marca de tu skin care, porque tu piel se acostumbra así que tendrás mejores efectos si lo estás cambiando.”

¿Cómo cuidas tu piel durante la época invernal?

“Uso mascarillas hidratantes, no dejo de usar mi Hydralips, y cada que siento un poquito seca la piel uso el watery oil Abeille Royale de Guerlain. Un producto que siempre uso al esquiar es el Bariésun de Uriage que te hidrata y te retoca el bloqueador.”

¿Cómo te defines en tres palabras?

“Divertida, leal y trabajadora.” Karime Pindter

¿Cuál es el mayor rumor que han inventado en Internet sobre ti?

“El otro día vi un TikTok de “La colección de coches de Karime”, que incluía Ferraris y Lamborghinis… ¡ojalá ese fuera verdad!”