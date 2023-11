Los momentos más icónicos de Taylor Swift durante el 2023

El 2023 fue el mejor año en la carrera de Taylor Swift y te contamos por qué...

Taylor Swift saltó a la fama en 2006 con el álbum debut -que por cierto lleva su nombre- este disco contiene canciones principalmente del género country lo que llamó la atención enseguida por su especial talento para escribir e interpretar con tan sólo 17 años. Esto la catapultó como la artista internacionalmente reconocida que es y que demuestra porque a 17 años de su debut, Taylor Swift es la artista más escuchada de Spotify y The Eras Tour es la gira de conciertos más importante del año.

Durante 2023, Taylor Swift protagonizó momentos icónicos para los millones de fans que le siguen los pasos a través de las redes sociales, pero también dio de qué hablar incluso a quienes no la siguen con la ferviente convicción de un swiftie.

Hoy en Cosmopolitan nos dimos a la tarea de recopilar esos grandiosos momentos que nos dio Taylor Swift en lo que va del 2023.

Estos fueron los momentos más icónicos de Taylor Swift en 2023

Taylor Swift declinó a la invitación de la realeza para la coronación del rey Carlos III

De acuerdo con el libro Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival escrito por el polémico periodista Omid Scobie, la de Pensilvania se negó a participar en la celebración del ascenso a la corona del rey Carlos III el 6 de mayo de 2023. Aunque no se revelaron detalladamente los motivos del rechazo, el periodista sugiere que esto fue debido a una incapacidad de agenda ya que la estadounidense se encontraba de gira en The Eras Tour desde marzo.

Taylor Swift declinó a la invitación de la realeza para la coronación del rey Carlos III Getty images

Elon Musk pide propone a Taylor Swift pacto millonario

Luego de que el propietario de Tesla le cambiara el nombre a la red social conocida legendariamente como Twitter y que en consecuencia disminuyó las ganancias de la misma, el hombre más rico del mundo detectó la capacidad de convocatoria de Taylor Swift proponiéndole públicamente que compartiera su música a través de la plataforma, aunque la cantante no respondió a la publicación, millones de swifties le pidieron al magnate que se alejara de la cantante.

Elon Musk pide propone a Taylor Swift pacto millonario Getty images

Taylor Swift se comió una mosca

The Eras Tour se encontraba en suelo estadounidense, precisamente en Chicago, mientras la cantante se encontraba dando un emotivo discurso a los asistentes cuando de pronto tuvo que detenerse a toser porque ¡se tragó una mosca mientras hablaba!

¡Me tragué una mosca, lo siento mucho! Estaré bien, es solo que soy tan estúpida. Oh, delicioso. Dios. ¿Hay alguna posibilidad de que no hayan visto eso? Está bien, es todo ... es ... me la tragué Taylor Swift

Taylor swallowed a bug at last night’s show 😳🤣 pic.twitter.com/aoibv0K7Vd — The Eras Tour Singapore (@TSTheErasTourSG) June 5, 2023

Fan se tatua firma de Taylor Swift en el brazo

Durante la premiere del documental sobre The Eras Tour, una fan le pidió a Taylor Swift que firmara el brazo. Días después se volvió viral el tiktok donde la swiftie presume su nuevo tatuaje.

Una fan le pidió a Taylor Swift que le firmara el brazo para luego tatuarse pic.twitter.com/HaxXe6FBqp — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) October 12, 2023

Clases de Taylor Swift

Dos universidades en Estados Unidos han implementado cursos sobre la lírica y ritmo de la exitosa cantautora, se trata de Harvard y Florida donde el cupo para dichos cursos se agotó en tan sólo ¡diez segundos!