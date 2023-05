¿Shakira le prohibió a sus hijos conocer a Clara Chía? Esto es lo que sabemos al respecto...

Después de ver a Shakira protagonizando su último single, ‘Acróstico’, junto a sus hijos, Milan y Sasha, la polémica se ha vuelto a desatar con Gerard Piqué. Ahora que las aguas por fin se habían calmado, parece que la guerra entre la cantante y el futbolista ha vuelto a reactivarse.

Tal y como ha trascendido parece que Piqué no habría sido informado de que sus hijos protagonizarían el nuevo videoclip de la cantante, y su enfado habría sido descomunal al descubrir, al mismo tiempo que el resto de los mortales, que Milan y Sasha, forman parte del último single de la cantante en el que podemos ver el amor que hay entre los tres.

Europa Press ha podido hablar con Ramón Tamborero y les aseguró que no ha podido conversar aún con Gerard sobre si tomará acciones legales contra Shakira, tal y como ha trascendido estos días: “Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él. En cuanto lo tenga, podré informar, pero en este momento no tengo información de esto”.

Lo que opina Shakira de que sus hijos conozcan a Clara Chía

El abogado del exfutbolista nos ha confesado que la relación entre su cliente y la cantante no es tan tensa cómo se ha publicado aunque siguen solventando algunos problemas que surgen en cuanto al convenio de custodia de los hijos que tienen en común: “No me consta que sea así. Yo sé que vamos solventando los problemas que en toda pareja existen y todo va funcionando según lo previsto. Ha ido a ver a los niños, ha estado con ellos, ahora recogerá a los niños cuando le corresponda las vacaciones de verano por lo tanto no hay ningún problema”.

En cuanto a si Piqué y Shakira mantienen contacto por el bien de los pequeños, Tamborero deja claro que “no lo sé, no tengo ni idea. No es mi función esa”. Además, ha aprovechado para desmentir que la colombiana haya prohibido al exjugador del Barça que sus hijos conozcan a Clara Chía: “Eso te lo puedo negar rotundamente. Es falso, eso lo he oído yo también, pero no es verdad”.

¿Piqué demandará a Shakira?

Curioso cuanto menos que el letrado desconozca, a fecha de hoy, si Piqué estaba al tanto de la aparición de sus hijos en un video musical: “Esto lo afirma usted, yo no he hablado con él como para que me diga si lo sabía o no. Precisamente le estoy explicando que cuando hable con él, tendré mayor información. En este momento no es que no la quiera dar, es que no la tengo y ese es el problema”.

Sobre si influiría una posible demanda de su cliente en el convenio de custodia actual, Ramón desvela que “hay un convenio, está dictado con una sentencia judicial y eso es de obligado cumplimiento y ya está. No veo ningún inconveniente en que esa sentencia tenga valor en cualquier parte porque para eso existen los convenios de derecho internacional y uno y otro pueden solicitar que tenga validez en cualquier país”.

Por último, Tamborero no cree que el lanzamiento de ‘Acróstico’ vaya a influir en la relación actual entre Gerard Piqué y sus pequeños, ya que “la prueba la tienen en que hace unos días Gerard ha estado en Miami estando con los niños por lo tanto no creo que vaya a interferir en la relación en este aspecto”.

Por Europa Press