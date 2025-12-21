Suscríbete
Entretenimiento

Las 30 mejores canciones navideñas para un karaoke o para ambientar

Porque no hay Navidad sin una playlist que termine en todos cantando “All I Want For Christmas Is You” a grito pelado. Ya sea en la oficina, en casa o en una posada improvisada, aquí tienes las canciones que no pueden faltar en tu karaoke navideño.

Diciembre 21, 2025 • 
Leilani Aviles
cuando-debes-quitar-el-arbol-de-navidad.jpg

Por qué es importante que quites tu árbol de Navidad el 7 de enero

Getty Images

1. “All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey
El himno oficial de la temporada. Nadie escapa de cantarla (ni de hacer el falsete final).
2. “Last Christmas” – Wham!
Perfecta para los melancólicos que aún recuerdan aquel amor navideño.
3. “Santa Tell Me” – Ariana Grande
Moderna, dulce y con ese toque pop irresistible. Ideal para quienes aman bailar mientras cantan.
4. “Feliz Navidad” – José Feliciano
Infaltable. No importa la edad ni el idioma: todos terminan coreando el “I wanna wish you a Merry Christmas!”.
5. “Rockin’ Around the Christmas Tree” – Brenda Lee
Clásico que transforma cualquier sala en escena de película navideña retro.
6. “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms
Porque no hay karaoke navideño sin esta joya. Bonus: bailarla como en Mean Girls es casi obligatorio.
7. “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” – Michael Bublé
Si quieres cantar algo elegante y suave, esta es la opción.
8. “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” – Dean Martin
Romántica, cálida y perfecta para duetos con copa en mano.
9. “Mistletoe” – Justin Bieber
Pop moderno con aire tierno. Apta para los que aman cantar con estilo.
10. “Do They Know It’s Christmas?” – Band Aid
Ideal para grupos grandes o para cerrar el karaoke con un mensaje positivo.

11. “Underneath the Tree” – Kelly Clarkson
Enérgica, divertida y con voz potente. Kelly nunca falla.
12. “This Christmas” – Chris Brown
Si te gusta el R&B y el flow navideño, esta es para ti.
13. “Happy Xmas (War Is Over)” – John Lennon & Yoko Ono
Emotiva y profunda, ideal para cantar con luces bajas.
14. “Have Yourself a Merry Little Christmas” – Sam Smith / Frank Sinatra
Una balada suave para los que disfrutan de los clásicos más nostálgicos.
15. “Blue Christmas” – Elvis Presley
Perfecta para darle un toque rockero y vintage al momento.

16. “Navidad, Navidad (Jingle Bells)” – Luis Miguel
Versión latina elegante, con swing y mucho carisma.
17. “El Burrito Sabanero” – Juanes / Versión infantil
Imposible no cantarla o al menos palmear al ritmo.
18. “Campana sobre campana” – Villancico tradicional
Perfecta para grupos grandes o karaoke familiar con niños.
19. “Rodolfo el Reno” – Versión infantil / Tatiana
Ideal para los que quieren diversión sin pretensiones.
20. “Ven a cantar” – Onda Vaselina / Timbiriche
Himno ochentero que no envejece. Sube el ánimo al instante.

21. “My Only Wish (This Year)” – Britney Spears
Pop noventero con vibe romántica. Una joya infravalorada.
22. “Christmas (Baby Please Come Home)” – Darlene Love / Mariah Carey
Cargada de energía y emoción. Perfecta para quienes aman brillar.
23. “8 Days of Christmas” – Destiny’s Child
Para cantar con actitud y estilo. Beyoncé incluida.
24. “Sleigh Ride” – The Ronettes / Meghan Trainor
Festiva, alegre y súper fácil de cantar.
25. “Wonderful Christmastime” – Paul McCartney
Ideal para los que disfrutan de los clásicos más tranquilos.

26. “Driving Home for Christmas” – Chris Rea
Perfecta para quienes quieren algo relajado y nostálgico.
27. “Los Peces en el Río” – Pandora / Versión coral
Tradicional, pero con energía y emoción si se canta en grupo.
28. “Noche de Paz” – Cualquier versión (Luis Miguel, Andrea Bocelli, Celine Dion)
Una pausa necesaria para cerrar el karaoke con calma y sentimiento.
29. “All I Want (for Christmas Is You)” – Versión Remix o Dueto
Sí, repítela. Es el cierre clásico para que todos griten juntos.
30. “We Wish You a Merry Christmas” – Versión colectiva final
Ideal para cerrar el convivio con todos cantando, riendo y abrazándose.

Conclusión Cosmo
El karaoke navideño no es solo cantar: es soltar el estrés, conectar con la gente y cerrar el año con alegría. No importa si desafinas o te olvidas la letra: lo importante es cantar con ganas (y con glitter si se puede).
Porque en Navidad no hay vergüenza, solo micrófonos compartidos y risas que duran todo el año. 🎤🎄

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
