Las 30 mejores canciones navideñas para un karaoke o para ambientar

1. “All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey

El himno oficial de la temporada. Nadie escapa de cantarla (ni de hacer el falsete final).

2. “Last Christmas” – Wham!

Perfecta para los melancólicos que aún recuerdan aquel amor navideño.

3. “Santa Tell Me” – Ariana Grande

Moderna, dulce y con ese toque pop irresistible. Ideal para quienes aman bailar mientras cantan.

4. “Feliz Navidad” – José Feliciano

Infaltable. No importa la edad ni el idioma: todos terminan coreando el “I wanna wish you a Merry Christmas!”.

5. “Rockin’ Around the Christmas Tree” – Brenda Lee

Clásico que transforma cualquier sala en escena de película navideña retro.

6. “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

Porque no hay karaoke navideño sin esta joya. Bonus: bailarla como en Mean Girls es casi obligatorio.

7. “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” – Michael Bublé

Si quieres cantar algo elegante y suave, esta es la opción.

8. “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” – Dean Martin

Romántica, cálida y perfecta para duetos con copa en mano.

9. “Mistletoe” – Justin Bieber

Pop moderno con aire tierno. Apta para los que aman cantar con estilo.

10. “Do They Know It’s Christmas?” – Band Aid

Ideal para grupos grandes o para cerrar el karaoke con un mensaje positivo.

11. “Underneath the Tree” – Kelly Clarkson

Enérgica, divertida y con voz potente. Kelly nunca falla.

12. “This Christmas” – Chris Brown

Si te gusta el R&B y el flow navideño, esta es para ti.

13. “Happy Xmas (War Is Over)” – John Lennon & Yoko Ono

Emotiva y profunda, ideal para cantar con luces bajas.

14. “Have Yourself a Merry Little Christmas” – Sam Smith / Frank Sinatra

Una balada suave para los que disfrutan de los clásicos más nostálgicos.

15. “Blue Christmas” – Elvis Presley

Perfecta para darle un toque rockero y vintage al momento.

16. “Navidad, Navidad (Jingle Bells)” – Luis Miguel

Versión latina elegante, con swing y mucho carisma.

17. “El Burrito Sabanero” – Juanes / Versión infantil

Imposible no cantarla o al menos palmear al ritmo.

18. “Campana sobre campana” – Villancico tradicional

Perfecta para grupos grandes o karaoke familiar con niños.

19. “Rodolfo el Reno” – Versión infantil / Tatiana

Ideal para los que quieren diversión sin pretensiones.

20. “Ven a cantar” – Onda Vaselina / Timbiriche

Himno ochentero que no envejece. Sube el ánimo al instante.

21. “My Only Wish (This Year)” – Britney Spears

Pop noventero con vibe romántica. Una joya infravalorada.

22. “Christmas (Baby Please Come Home)” – Darlene Love / Mariah Carey

Cargada de energía y emoción. Perfecta para quienes aman brillar.

23. “8 Days of Christmas” – Destiny’s Child

Para cantar con actitud y estilo. Beyoncé incluida.

24. “Sleigh Ride” – The Ronettes / Meghan Trainor

Festiva, alegre y súper fácil de cantar.

25. “Wonderful Christmastime” – Paul McCartney

Ideal para los que disfrutan de los clásicos más tranquilos.

26. “Driving Home for Christmas” – Chris Rea

Perfecta para quienes quieren algo relajado y nostálgico.

27. “Los Peces en el Río” – Pandora / Versión coral

Tradicional, pero con energía y emoción si se canta en grupo.

28. “Noche de Paz” – Cualquier versión (Luis Miguel, Andrea Bocelli, Celine Dion)

Una pausa necesaria para cerrar el karaoke con calma y sentimiento.

29. “All I Want (for Christmas Is You)” – Versión Remix o Dueto

Sí, repítela. Es el cierre clásico para que todos griten juntos.

30. “We Wish You a Merry Christmas” – Versión colectiva final

Ideal para cerrar el convivio con todos cantando, riendo y abrazándose.

Conclusión Cosmo

El karaoke navideño no es solo cantar: es soltar el estrés, conectar con la gente y cerrar el año con alegría. No importa si desafinas o te olvidas la letra: lo importante es cantar con ganas (y con glitter si se puede).

Porque en Navidad no hay vergüenza, solo micrófonos compartidos y risas que duran todo el año. 🎤🎄