Jenna Ortega acudió a sus redes sociales para abordar este rumor con Johnny Depp que comenzó el sitio Deux Moi

Al estar expuestos al ojo público de manera recurrente, las celebridades de Hollywood constantemente son víctimas de rumores y especulaciones relacionadas con su vida romántica, y esta vez fue el turno de Jenna Ortega y Johnny Depp. Todo comenzó cuando hace algunos días, el sitio Deux Moi compartió algunos detalles sobre el supuesto romance de la protagonista de Merlina y el actor que interpreta a Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe, el cual habría dado inicio cuando trabajaron juntos en el set de rodaje de Beetlejuice 2.

El rumor se volvió polémico debido a la diferencia de edad de los actores; mientras que Jenna Ortega tiene 20 años, Johnny Depp cumplió 60 el pasado mes de junio. Si bien muchos internautas expresaron que “para el amor no hay edad”, otros más señalaron que la diferencia de edad entre ellos sale de los parámetros “normales”. Sin embargo, Ortega y Depp ya abordaron las especulaciones de su supuesto amorío y explicaron qué es lo que está pasando realmente.

La verdad detrás del supuesto romance Jenna Ortega y Johnny Depp

“Esto es tan ridículo, que ni siquiera me puedo reír. No conozco a Johnny Depp ni he trabajado con él en mi vida. Por favor, dejen de difundir mentiras y déjenme en paz”, dijo Jenna a través de sus historias de Instagram, la cuenta social en donde tiene más de 40 millones de seguidores.

Por su parte, el representante de Johnny Depp fue el encargado de desmentir estos rumores que podrían dañar seriamente su reputación en Hollywood, sobre todo después del polémico juicio que protagonizó con Amber Heard: “El señor Depp no tiene relación alguna con la señorita Ortega, ni profesional ni personal. No la conoce y nunca ha hablado con ella. No se ha involucrado en ningún proyecto con ella, ni pretende estarlo. Le horrorizan estos rumores maliciosos y sin fundamento que intentan dañar su reputación y su carrera” se lee en el comunicado.

También se dio a conocer que Johnny Depp no formará parte del elenco de Beetlejuice 2, como anteriormente había expresado Deux Moi.