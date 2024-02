Mira el trailer de Disco, Ibiza, Locomía, la nueva película en la que participa el actor mexicano, Alex Speitzer

Alex Speitzer se involucró en el mundo de la actuación desde que era muy pequeño. Gracias a su participación en telenovelas como Aventuras en el tiempo, Rayito de luz y Cómplices al rescate, el actor mexicano dio a conocer su gran talento y ahora ha participado en producciones de gran renombre, como Oscuro deseo, Alguien tiene que morir, Straight, Me gusta pero asusta y El club. Ahora, está por estrenarse la nueva película en la que aparece Speitzer: Disco, Ibiza, Locomia.

Se trata de un largometraje dirigido por Kike Maíllo que se estrena el 17 de mayo en cines y que cuenta la historia real de Locomia, un grupo de electro-pop español que fue muy exitoso a finales de los años 80 y principios de los 90 en España e Hispanoamérica.

Jaime Lorente, Alberto Ammann, Blanca Suárez, Alex Speitzer, Ivan Pellicer, Pol Granch, Javier Morgade, Albert Baró, Gonzalo Ramírez y Eva Llorach conforman el elenco de Disco, Ibiza, Locomia.

La transformación de Alex Speitzer para su papel LGBT en ‘Disco, Ibiza, Locomia’

Alex Speitzer interpreta a Carlos Armas, uno de los integrantes de la agrupación, por lo que tuvo que transformar radicalemente su imagen. En el trailer y en las imágenes compartidas del proyecto, el artista mexicano aparece con una melena rizada larga, atuendos extravagantes y un abanico, características que lo hacen lucir irreconocible.

“Es un pedazo de actor, lo importante no es que seamos iguales físicamente sino que su fisonomía se adapte para poder caracterizarse. Tampoco es importante quién es más o menos guapo. Para mí, nunca ha sido un halago que me digan que soy más guapo que este o aquel, lo agradezco, pero no es lo más importante... Es un buen actor, eso sí importa”, reveló Armas a Vanguardia sobre Speitzer interpretándolo.