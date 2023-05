Hailey Baldwin hizo una dura revelación relacionada con convertirse en madre, ¡no te pierdas lo que contó!

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en el 2018, tan solo algunos meses después de que el canadiense terminara de forma definitiva su relación con Selena Gomez. Por lo mismo, la modelo fue víctima de comentarios ofensivos provenientes de los fanáticos de Gomez, quienes hasta la fecha le siguen tirando hate. Las cosas se pusieron aún más tensas después de que se diera a conocer que, supuestamente, Hailey y Kylie Jenner se burlaron públicamente de las cejas de Selena.

Posteriormente, Baldwin le informó a Gomez que estaba recibiendo ofensas y hasta amenazas de muerte debido a este reciente malentendido, por lo que la intérprete de Calm Down incluso tuvo que alzar la voz por ella.

“Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte, así como negatividad y odio. Esto no es lo que promuevo. Nadie debería recibir odio o bullying. Siempre he abogado por la bondad y, de verdad, quiero que todo esto pare”, dijo la artista.

La razón por la que Hailey Baldwin no quiere tener hijos con Justin Bieber

Hailey ha recibido tanto acoso en las redes sociales que estar en el ojo público ya afecta su vida privada de gran manera; de hecho, esto la ha orillado a pensar si realmente quiere convertirse en madre.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, la modelo reveló la razón por la que aún no ha decidido comenzar una familia al lado de Justin Bieber.

"¡Literalmente lloro por esto todo el tiempo! Quiero tanto tener hijos, pero me asusto. Basta que la gente diga cosas de mi marido o de mis amigas. No me puedo imaginar tener que confrontar a la gente diciendo cosas sobre un niño”, expresó y añadió: “Solo podemos hacer lo mejor que podamos para criarlos. Mientras se sientan amados y seguros”, finalizó.