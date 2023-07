¿La mujer mayor de la parada de autobús es la hija de la creadora de Barbie? Misterio resuelto

La secuencia con la mujer mayor sucede después de que Barbie se embarque junto a Ken en un viaje hasta el mundo real

En un momento dado, Barbie, interpretada por Margot Robbie comparte una tierna escena en una parada de autobús con una anónima mujer mayor. Y hay quienes se preguntan si podría ser Barbara Handler, la hija de la creadora de Barbie y a la cual la muñeca le debe su reconocido nombre.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La secuencia sucede después de que la Barbie Estereotipada de Robbie se embarque junto a Ken en un viaje hasta el mundo real. Allí descubre que no todo es tan perfecto y bonito como en su mundo de Barbieland.

Entristecida, se sienta en una parada de autobús, donde se mira con una anciana. Barbie le indica entonces que es una mujer muy guapa. “Ya lo sé", le responde ella. Ambas comparten una tierna carcajada que supone el fin de la interacción entre ellas y que pone en valor el verdadero corazón de Barbie.

¿Quién es la viejita de Barbie? Warner Bros

Barbie: ¿Quién es la mujer mayor de la parada de autobús?

Una buena parte del público se ha preguntado quién es esa mujer, ya que no es ninguna actriz conocida. De hecho, muchos apuntaban a que la sencilla escena es en realidad un cameo de Handler, que ahora tiene 82 años. Sin embargo, esto no es así.

La mujer con la que habla Barbie es la diseñadora de vestuario Ann Roth. A sus 91 años, su nombre es muy reconocible dentro de la industria cinematográfica, pues ha sido nominada cinco veces a los Premios Oscar, ganando en dos ocasiones. La primera de ellas fue en 1996 por El paciente inglés, y la segunda en 2020 por La madre del blues.

Roth y Greta Gerwig, la directora de Barbie, son amigas desde hace tiempo, y la cineasta decidió darle una oportunidad como actriz para esa escena. En contraposición, Barbara Handler no solo no es la mujer anónima de la película, sino que no aparece en ningún momento del metraje.

Quien sí aparece es su madre, Ruth Handler, la creadora de Barbie, que es interpretada por Rhea Perlman dado que Handler falleció en el año 2002 con 85 años. El personaje llega en el desenlace de la película, cuando Barbie decide irse de Barbie Land y llegar al mundo real. Un guiño a la mujer que lo empezó todo y revolucionó la industria los de juguetes.

Por Europa Press