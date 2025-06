La mejor película del siglo XXI según Hollywood

Desde que el cine existe, la pregunta siempre ha estado en el aire, ¿cuál es la mejor película de todos los tiempos? Aunque la respuesta puede variar dependiendo de los gustos de cada quien, recientemente 500 personas, entre directores y actores de Hollywood se unieron para tratar de darle una respuesta (al menos, para lo que va del siglo XXI).

La lista, publicada por The New York Times, consideró todas las películas estrenadas entre el 1 de enero del 2000 y el presente, y evaluó aspectos como impacto cultural, innovación visual, guion, dirección y legado cinematográfico. Y aunque hay muchísimos títulos increíbles, el primer lugar se lo llevó Parasite, la obra maestra del director surcoreano Bong Joon Ho.

¿Por qué “Parasite” se ganó el título a mejor película del siglo?

La película que salió en 2019, se convirtió en un fenómeno mundial por muchas razones, desde ser la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película, además de recibir la Palma de Oro en Cannes y múltiples premios internacionales.

Pero más allá de los galardones, Parasite impactó por su forma cruda y elegante de abordar las desigualdades sociales, el clasismo y la lucha de clases en un sistema capitalista desbordado. Su narrativa inteligente, visualmente poderosa y emocionalmente compleja dejó una huella difícil de igualar.

La historia no solo atrapó al público, también desafió a la industria del entretenimiento que no hay barreras cuando se trata de contar una historia que afecta a la sociedad de manera universal.

Estas son otras películas que marcaron los últimos 25 años

La lista completa incluye una mezcla de géneros, idiomas y estilos. Entre las más destacadas se encuentran:

• 2. Mulholland Drive (2001), de David Lynch

• 5. Moonlight (2016), de Barry Jenkins

• 8. Get Out (2017), de Jordan Peele

• 14. Inglourious Basterds (2009), de Quentin Tarantino

• 18. Y tu mamá también (2002), de Alfonso Cuarón

• 20. The Wolf of Wall Street (2013), dirigida por Martin Scorsese