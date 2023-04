Durante los útlimos meses se ha escuchado mucho hablar de los “bebés del nepotismo”, aquellas celebridades que aparentemente llegaron a la industria del entretenimiento por el simple hecho de ser familiares de las más grandes figuras de las diferentes industrias (cine, deporte, música, política, etc.). Tal es el caso de Lily Collins (hija de Phil Collins), Jack Quaid (hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan), Lili-Rose Depp (hija de Johnny Depp), Maude Apatow (hija de Judd Apatow y Leslie Mann), Miley Cyrus (hija de Billy Ray Cyrus, Maya Hawke (hija de Uma Thurman e Ethan Hawke) y más.

Son muchos los artistas que no están de acuerdo en que ciertos rostros tengan más oportunidades profesionales solo por estar relacionados con grandes figuras del mundo del espectaculo; entre ellos se encuentra la hija de Madonna (quien también es una “bebé del nepotismo”).

La hija de Madonna arremete contra los “bebés del nepotismo” y asegura ser “más lista”

Lourdes Leon es hija de Madonna —también conocida como la reina del pop—, una de las cantantes más icónicas de las últimas décadas. Al haber incursionado también en la industria musical, Lola también es considerada como una “bebé del nepotismo”, pero ella no apoya este término; de hecho, en una reciente entrevista con The Cut, la joven señaló que «los bebés del nepotismo son algo horrible».

«Quiero sentir que me merezco las cosas y que se me han dado hechas. Claro que indudablemente hay un privilegio en mi vida, sería estúpido no reconocerlo. Los bebés del nepotismo son normalmente algo horrible, pero mi madre y mi padre se esforzaron para que yo fuese mucho más lista que todo eso»

Lourdes acaba de lanzar su primer álbum de estudio titulado Go y uno de sus más recientes sencillos,Lock&Key, ya supera el millón de reproducciones en YouTube.