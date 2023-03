La hija de Johnny Depp posa con transparencias y deja sus pezones al descubierto

La primogénita de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, posó para la revista i-D con un vestido totalmente transparente, al estilo de Kate Moss en 1993

La tendencia de las transparencias sigue en pleno apogeo este 2023. Durante gran parte del 2022 vimos a grandes celebridades portando este tipo de prendas, pero hubo quienes estuvieron en el ojo público por dejar “demasiado” al descubierto, de acuerdo a algunos internautas, como por ejemplo Lizzo, Danna Paola, Florence Pugh, Lola Leon y más recientemente la hija de Johnny Depp.

Todas ellas ignoraron las críticas y lucieron prendas transparentes de la forma más auténtica, demostrando la seguridad que tienen en sí mismas y al mismo tiempo empoderando a otras mujeres a amar, respetar y aceptar su propio cuerpo. Esta vez fue el turno de Lily-Rose Depp, quien hoy en día se desempeña como modelo y actriz.

Lily-Rose Depp posa con transparencias y deja sus pezones al descubierto

Lily-Rose Depp, quien actualmente está promocionando la nueva serie que protagoniza al lado de The Weeknd, The Idol, apareció en la revista i-D y se robó las miradas al posar con un vestido completamente transparente —que deja al descubierto su ropa interior negra—, el cual resulta ser muy similar al que utilizó Kate Moss (ex pareja de Johnny Depp) durante una fiesta de la agencia Elite Model en 1993.

Lily Rose Depp for i-D 2023 x Kate Moss 1993

Sin duda alguna se cree que esta sesión de fotografías se trata de un homenaje a la reconocida modelo británica, cuyo salto a la fama fue en 1992 cuando Calvin Klein la seleccionó como modelo para su línea de perfumes.

