Parece que la ex pareja de Travis Kelce tiene muchas cosas que advertirle a Taylor Swift sobre el jugador...

Travis Kelce y Taylor Swift coforman la nueva pareja del momento; si bien no se ha confirmado que tengan un noviazgo, el jugador de fútbol americano y la intérprete de Anti-Hero llevan varias semanas saliendo. La cantante incluso ha asistido a los partidos de Kelce dos fines de semana consecutivos, el último de ellos llegó al estadio acompañada de Blake Lively, Ryan Reynold, Hugh Jackman y Sophie Turner.

Antes de salir con Travis Kelce, Taylor Swift mantuvo un breve romance con Matty Healy, el vocalista de The 1975, pero las cosas entre ellos no funcionaron y decidieron continuar su camino por separado. Pero ¿quién era el interés romántico del deportista antes de conocer a Taylor Swift?

La ex novia de Travis Kelce le manda una fuerte advertencia a Taylor Swift

La publicista y experta en consultoría y marketing de marca, Maya Benberry, es la ex novia de Travis Kelce.

La relación entre ellos tan solo duró dos meses debido a que ella lo acusó de ser infiel, por lo que incluso le envió una advertencia a Taylor Swift:

“Taylor parece una chica muy divertida y con un espíritu muy bonito, así que le deseo mucha suerte, pero no sería una chica de chicas si no le aconsejara que fuera lista”, expresó la influencer para The Daily Mail, recordando cómo era Kelce cuando salió con ella.

“Estoy segura de que a estas alturas ya sabe ver quién la apoya de verdad y quién solo la utiliza. Solamente puedo esperar que en esta situación salga siendo la maestra y no la alumna... el tiempo lo dirá, pero como dice el refrán, una vez infiel, siempre infiel”, finalizó la creadora de contenido.