La ex novia de Camilo revela si cree que la letra de ‘Gordo’ fue escrita para ella

Algunos internautas señalan que Gordo está dedicada a Gabriela Andrade, la ex novia de Camilo.

Camilo se encuentra en la cima del éxito de su carrera musical tras haber estrenado tres nuevas canciones: Gordo, No se vale y Plis. La primera de ellas está dando mucho de qué hablar luego de que algunos internautas señalaran que la letra está dedicada a su ex novia, Gabriela Andrade, quien ha llamado la atención en redes por el gran parecido físico que tiene con Evaluna.

“Ya vi que le dices ´Gordo’ como antes me decías.

Me dolió más de lo que imaginaba, esa palabra era mía

No pensé que me doliera”, dice la letra de la canción.

Además, al principio de la canción, Camilo dice: “No saben lo que me pasó. Estaba en el celuar, ¿no? Y dije ¿qué hay de mi ex novia? Que no sabía de ella hace mucho rato. Bueno, tiene un novio nuevo, normal. La última foto que subió era con él, pero cuando vi el caption, me mató".

Fue gracias a una de las publicaciones de Gabriela que los usuarios formularon la teoría de que Gordo podría estar dedicada a la ex de Camilo, pues se dieron cuenta de que este es el apodo del esposo de Andrade.

“Dos años mi gordo, que bendición haberte encontrado en mi camino. Gracias por tanto. ¡Te amo!”, se lee en el caption del post.

¿Qué dijo Gabriela Andrade sobre Gordo?

Cuando un usuario de Instagram le preguntó a Gabriela si creía que la nueva canción de Camilo estaba dedicada a ella, la ex de Camilo dijo “obvio no”.

"¿Te cae bien Camilo después de su última canción?”, le preguntó otro internauta, a lo que ella respondió: “No entiendo por qué me tendría que caer mal. La canción es buenísima y las otras dos son espectaculares y las cantamos y bailamos en mi casa, mis hijas y mi esposo se las saben”.