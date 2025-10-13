La cuarta temporada de Los Bridgerton ya tiene fecha de estreno

El universo de Bridgerton vuelve a encender el entusiasmo de los fans: Netflix confirmó que la cuarta temporada llegará en dos partes durante los primeros meses de 2026. Esta vez, el foco se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, quien finalmente tomará el relevo como protagonista romántico después de tres entregas que consolidaron a la serie como uno de los mayores éxitos del streaming.

La historia estará inspirada en An Offer From a Gentleman, la tercera novela de la saga de Julia Quinn, en la que Benedict conoce a Sophie Beckett, una joven de origen noble que trabaja como sirvienta y cuya vida cambia durante un baile de máscaras. Su encuentro —entre el misterio, la atracción y la desigualdad social— marcará el inicio de una de las tramas más románticas y mágicas de la franquicia.

Benedict Bridgerton es el protagonista de la cuarta temporada de Los Bridgerton Netflix

Los productores han adelantado que esta nueva temporada tendrá una atmósfera más fantasiosa y melancólica, muy en línea con la personalidad artística y soñadora de Benedict Bridgerton. Se explorará con más profundidad su conflicto entre la libertad creativa y las normas impuestas por la aristocracia, lo que promete un tono distinto al de las temporadas anteriores.

Entre las sorpresas que se anticipan están la introducción de nuevos personajes dentro del círculo social de los Bridgerton y la expansión del mundo femenino en torno a las hermanas de la familia, que seguirán teniendo momentos clave. También se espera que los lazos entre los hermanos, especialmente con Eloise y Colin, cobren un nuevo matiz ahora que las dinámicas románticas dentro del clan se han transformado.

El regreso de los escenarios fastuosos, los bailes de sociedad y la tensión entre el deber y el deseo sigue asegurado. Pero esta vez, Bridgerton promete ir más allá del romance, explorando el poder de la autenticidad y el valor de elegir el amor por encima de las apariencias.

La cuenta regresiva ya comenzó, Benedict Bridgerton será el protagonista de las siguientes dos entregas programadas para su estreno en dos partes, la primera estará disponible el 29 de enero de 2026 y la segunda el 26 de febrero de 2026. Una vez más, los salones de baile de la alta sociedad londinense volverán a llenarse de secretos, deseo y drama.