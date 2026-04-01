La CDMX recibió a Anne Hathaway y Meryl Streep, con mucho estilo

Por Constanza Alcocer. Empezamos el día en una suite del Sofitel, con una increíble vista hacia Paseo de la Reforma. Ahí Carlos Morales y Juan de Dios se alistaban para empezar la mañana glam con Claudia Álvarez. Carlos extendió todas sus herramientas sobre la mesa del comedor, entre las que destacaba la nueva Airwrap Coanda 2x de Dyson, con sus cabezales actualizados, como un cepillo con cerdas más gruesas para tener mejor agarre del pelo, así como el cabezal especial para alaciar (y el que más emocionante resulta para muchas ya fanáticas de esta herramienta).

Claudia entró en la habitación, tomando agua de coco y vestida en tonos neutros, lista para comenzar y con gran anticipación para la Gala de El Diablo Viste a la Moda 2, por la noche. Se cambió a una bata del hotel para estar más cómoda y se sentó en la silla de los expertos para empezar con el look, buscaba algo relajado, pero con ese toque glam, nos dijo y vaya que Carlos y Juan lo lograron para ella un par de horas después.

El pelo: unas ondas sueltas y relajadas, balanceadas con un maquillaje bronceado en tonos nude con destellos dorados en los ojos, glam sin ser exagerado. Se cambió por un set de top y falda negros con detalles de pedrería en azul y unos tacones rojos (un detalle haciendo referencia a la película) y partió, de vuelta a su casa por la joyería que le faltaba.

Mientras tanto, comenzaron a llegar el resto de los invitados por Dyson al evento: Diana Bovio, Melissa Robles, Luis Torres, entre otros y llegó la hora de salir hacia el Museo Anahuacalli.

Al llegar, la vibra era de emoción por todos lados, todos vestidos de negro, blanco y detalles rojos. Gente tomándose fotos por todos lados y uno de los mejores spots para hacerlo era el photo opportunity de Dyson: unas puertas de elevador que cerradas tenían los icónicos tacones rojos de la peli, pero al abrirse revelaban a quien posaba para la foto, así como las también icónicas herramientas de peinado de la marca. Todos querían pasar por ahí para grabar su video.

Conforme oscurecía, los invitados fueron tomando sus lugares y pasadas las 7pm comenzó el desfile de looks en los mismos tonos de negro, blanco y rojo, creados por 20 diseñadores mexicanos. Las modelos, por supuesto, peinadas con Dyson.

Al terminar la pasarela, llegó uno de los momentos más esperados, la aparición de las protagonistas de El Diablo Viste a la Moda 2: Anne Hathaway y Meryl Streep, quienes bailaron al ritmo de “Vogue” de Madonna por la pasarela y contaron un poco sobre lo que podemos esperar de la película que estrena el 30 de abril, pero no sólo eso, sino que en exclusiva proyectaron los primeros 20 minutos de esta, dejando a todos los asistentes con ganas de ¡más!